La joya de Villa Mitre que metió un gol de taco en la Liga del Sur

Por Franco Bahl Bariani / Twitter: @franbahlbariani

Si bien Villa Mitre no pudo clasificar a los playoffs del torneo Oficial de la Liga del Sur, en las últimas fechas obtuvo buenos resultados.

Incluso, el último sábado ante Bella Vista en La Loma, lo goleó por 4 a 0 y mostró grandes momentos de fútbol.

La frutilla del postre la puso Federico Pinedo. Porque en el cuarto gol definió de taco, luego de un centro de Lautaro Miramonte, y marcó quizás uno de los goles más lindos del año de la Liga del Sur.

“Fue un gol lindo. Definir de taco fue lo primero que me salió por cómo se dio la jugada, había picado para el primer palo, me quedó atrás y me salió eso. Fue un lindo gol”, indicó el goleador de 19 años.

En cuanto a su momento personal en Villa Mitre, “El Vizcacha” -así lo apodan sus compañeros- indicó que “me siento bien. Tengo pocos minutos en el Federal A, pero voy metiendo banco y tengo que seguir en la pelea para ver si puedo sumar algunos minutos en ese torneo. Pero mientras tanto voy a dar lo mejor en la Liga del Sur”.

Mira los cuatro goles del triunfo del tricolor, incluido el cuarto de taco de Pinedo: