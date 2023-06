La UTA dice que levantó el paro, pero los colectivos no aparecen en Bahía

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció en la madrugada de hoy que llegó a un acuerdo en la Provincia de Buenos Aires, por lo que se levantó el paro de micros en todo el territorio bonaerense.

La información, suministrada por el gremio hace pocas horas, explica que el Ministerio de Transporte decidió aportar los fondos suficientes para llegar a completar el pedido económico en el reclamo paritario que se hacía a las empresas.

Esta decisión no afecta a otros sectores del país, en donde prosigue la medida de fuerza.

De todas maneras, los colectivos no circulan con normalidad en Bahía. Desde las primeras horas de la mañana, no fueron pocos los vecinos que comprobaron la ausencia de las unidades. Al menos no lo hacían con horario habitual.