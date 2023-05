Alberto Fernández habló de “inflación psicológica” y anticipó que el índice de abril será alto

El presidente Alberto Fernández adelantó que el índice de inflación de abril, cuyos datos serán difundidos esta tarde por el INDEC, será alto. En una entrevista concedida a Radio 10 y en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre, el mandatario expresó su preocupación al respecto, admitiendo que no es el resultado deseado. “No es lo que queremos”, afirmó.

Fernández reconoció que el país enfrentó un serio problema inflacionario en abril, caracterizado por una corrida cambiaria que llevó el valor del dólar de 460 a más de quinientos pesos. Se produjo una situación en la que los precios subieron y luego volvieron a los niveles anteriores, pero esta fluctuación generó en la mente de los argentinos la idea de una escalada inflacionaria que no se condice con la realidad.

El presidente llamó a esto “inflación autoconstruida” o “inflación psicológica”, atribuyéndola principalmente a la especulación y a la actitud precavida de los pequeños comerciantes que aumentan los precios “por las dudas”.

Ante esta situación, Fernández destacó la necesidad de detener la inflación y expresó la importancia de establecer metas concretas en conjunto con Sergio Massa, con quien mantuvo conversaciones sobre el tema. Reconoció que el ministro ha intentado frenar la inflación, con resultados variables, y enfatizó la importancia de abordar el problema de manera efectiva.

Sin embargo, minutos después de reconocer que no conocía el dato oficial de inflación, el presidente enfatizó la autonomía del INDEC y afirmó que no tenía acceso previo a los datos oficiales. “Tengo una idea, no conozco el dato oficial porque el Indec funciona con total autonomía”, aclaró.

El Gobierno tiene previsto publicar este viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, que se espera que supere el 7%, acercándose al 7,7% registrado en marzo. La crisis cambiaria ocurrida en la segunda quincena del mes tuvo un impacto en los precios de referencia, lo que se reflejará en un aumento interanual en la tasa de inflación, superando el 104,3% registrado el mes anterior.

Según las consultoras que participan en el relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (BCRA), la inflación de abril rondaría el 7,5%. Además, proyectan que la inflación anual alcanzará alrededor del 126,4%, lo que representa una suba de 16,4 puntos porcentuales en comparación con las estimaciones formuladas en la encuesta de marzo.

Por razones de confidencialidad estadística, recuerda Infobae, el presidente de un país no debería tener acceso a los datos de inflación antes de su publicación oficial por parte del organismo encargado de su medición.

Durante la entrevista, Fernández destacó que el Gobierno enfrenta el desafío de negociar salarios con 102 paritarias abiertas con los empresarios, las cuales aún no se han cerrado.

Cuando se le consultó sobre su relación con el ministro de Economía, Sergio Massa, Fernández expresó su agradecimiento por haber asumido el cargo en un momento tan difícil para el país. “Yo tengo una relación de muchos años con él, la verdad es que trabajo bien, podemos tener miradas diferentes”, planteó.