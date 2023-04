Adopción en Argentina: mitos, verdades y derechos

Por Juan Tucat, redacción La Brújula 24 [email protected]

Sin lugar a dudas, tomar la decisión de adoptar un hijo es un gran desafío para la vida de cualquiera. Aunque para ello, se sabe, hay que derribar un gran número de mitos que atentan contra la voluntad de los adultos y el derecho de los niños y adolescentes que esperan por un hogar que los cobije.

Especialistas advierten que no son pocas esas creencias, carentes de fundamentos en su gran mayoría, que siguen circulando sobre esta temática en la Argentina. Y lo que hay que resaltar en ese sentido es que las mismas tienen un efecto directo en los menores que no cuentan hoy con un cuidado parental.

Para este informe especial de La Brújula 24, conversamos con Carolina Recalde, presidenta del Grupo M.A.M.A. (Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes). Es la ONG sobre adopción más antigua del país, ya que nació el 5 de mayo de 1985 en Bahía. Y en su caso personal, desde el 2007 formando parte.

Tal como recordó, al principio se reunían sólo mujeres y poco a poco fueron acercándose los hombres. El surgimiento se concretó a partir de las necesidades e inquietudes de un grupo de personas que estaban en la etapa previa a la adopción o bien que ya lo habían concretado. Los que esperaban, con la intención de nutrirse de la experiencia de otros, y quienes ya tenían niños para compartir sus dudas y sus vivencias.

“Este tema da para hablar mucho, porque hay muchos mitos en torno a la adopción. La gente piensa que tiene que esperar 10 años o que el trámite es muy burocrático, pero con el Código nuevo, que no es tan nuevo porque entró en vigencia en el 2015, las cosas han cambiado para bien”, consideró en el comienzo de la entrevista.

Y agregó: “El tema que trabajamos mucho en la ONG es cambiar un poco la cabeza de los adultos, porque la mayoría de los aspirantes a adoptar desean un niño pequeño y sano, de 0 a 3 años, y la realidad es otra. La mayoría de niños en situación de adoptabilidad son niños de segunda infancia, o sea de 6 años en adelante, grupos de hermanos, niños con alguna discapacidad o adolescentes. Entonces no hay un encuentro y uno de nuestros principales objetivos es fomentar esas adopciones”.

Fácil, nada. Gratificante, todo.

“Todos comenzamos un proyecto de adopción, como hicimos con mi marido, pensando en niños pequeños. La creencia es que así uno lo amolda a su manera, o que el chico va a tener menos historia. Pero lo cierto es tiene una madre biológica, un padre, y ahí ya hay una historia de abandono, de negligencia o de abuso. Y también está el fantasma de que al ser chiquito no va a preguntar por su familia de origen. Lo cierto es que todos tenemos historia, de un amor que no fue o los hijos que no tuvimos, por ejemplo”.

“Yo hace 15 años que estoy en la ONG y aprendí mucho en este tiempo, especialmente de escuchar las experiencias de otras personas que adoptaron niños más grandes. Ahí nosotros fuimos cambiando la disponibilidad adoptiva”.

“Sabés que te has perdido algunas cosas, como la primera palabra, cuando empieza a caminar o cuando va al jardín. Todo eso no lo vivenciamos, pero vivenciamos otras actividades. Mi hija llegó a nosotros con 9 años. Fue la primera vez a natación con nosotros, fuimos a jornadas de adopción y ella vino con nosotros y pudimos participar”.

M.A.M.A.

“La gente que se anota para adoptar y no viene al grupo, todo esto no lo sabe. Los juzgados de Familia de Bahía Blanca, que son tres, cuando va alguien a anotarse o a evaluarse, le aconsejan venir al grupo. No pueden obligar, pero sí aconsejan, igual que cuando alguien no está apto o tiene un acto condicional, porque uno es evaluado”.

Los trámites

“Vas a Colón 46 con la documentación, que es donde están los juzgados, y pedís un turno. Fotocopia de documento, fotocopia de partida de nacimiento, si tenés un hijo biológico, acta de matrimonio, recibo de haberes. Son tres o cuatro papeles simples, como antecedentes policiales, y después tenés una evaluación psicológica que puede ser de ir una o dos veces más. Y un trabajador social va a tu casa para ver si hay un lugar de hijo, no si tenés piso de madera o vivienda de dos plantas, cuestiones básicas como luz, gas y agua”.

“A partir de ahí, el equipo técnico hace un informe y dice si estás apto o no. Luego saca la resolución y te pueden llamar, de cualquier lado, porque uno se anota en Bahía pero te pueden llamar de cualquier otro lugar del país”.

¿Cómo son los hogares para menores?

“Los hogares están colapsados. En Bahía Blanca tenemos el Peumayen, que tiene niños o niñas de 5 a 12 años. El Cantilo de Mujeres, que tiene de 12 a 18. Hogar del Adolescente, que también tiene de 12 a 18. Casa de Abrigo 1, Casa de Abrigo 2, que son más pequeños. Pero hay lugares, por ejemplo, que tienen un solo baño y ahí es la ley del más fuerte”.

“Después están las familias de abrigo, a las que el Municipio les paga para que tengan a esos niños. Los hogares de Belén, que tienen niños pequeños ad honoren. Y el Sistema AMAS, que son personas que tienen la casa a disposición. También está la casa de abrigo de Zelarrayán al 700, que es provincial. Ahí albergan adolescentes, y a veces mamás que han sido violentadas por su marido”.

Tiempos

“Depende, si deseás y te anotás para un niño de 0 a 2 años, ahí estamos complicados”.

Objetivos generales de M.A.M.A:

Fomentar la adopción de niños/as y adolescentes.

Facilitar información.

Intercambiar experiencias, dudas, temores y alegrías entre los aspirantes a adoptar y los que ya son familia por adopción.

Acompañar en distintos momentos: en la espera, en la vinculación y en la adopción propiamente dicha.

Realizar seminarios, talleres, encuentros y jornadas abiertas a la comunidad para insertar la temática.

Promover la lectura de material bibliográfico referido a este modo de ser familia.

Impulsar el conocimiento de películas, documentales y páginas web abocados a esta forma familiar.

Acompañar por medio del servicio S.O.S. (Servicio que está disponible las 24 horas, los 365 días del año) para aquellos que deseen compartir lo que les preocupa, lo que les entristece o lo que les alegra.

Los integrantes de M.A.M.A se reúnen los segundos y cuartos sábados de cada mes de abril a noviembre en el salón “Eduardo Cenci” de la Municipalidad, en el horario de 15.30 a 17.30. Y para más información se puede contactarlos a través de su cuenta de Facebook.

