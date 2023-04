La columna de la Ubfal: Cris Morena tiene el elenco para su nueva ficción

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que la visita de los ex participantes de Gran Hermano a Masterchef dejara buenos números para Telefé en la medición de rating en el prime-time, siendo lo más visto de la noche.

A continuación, el resumen de su columna en “Hora Pico”

“Habíamos contado en primicia que vuelve, y ahora podemos dar todos los datos de la nueva ficción que está pre produciendo hace tiempo Cris Morena. A mediados de año, en el mes de junio, junto a toda la producción de la serie que estará filmando, se trasladarán a Uruguay, donde realizarán Margarita, tal es el nombre que anticipamos en exclusiva sobre esta historia juvenil con la que la creadora retornará, esta vez, por la plataforma de HBO. Tanto el personaje central como todo el elenco juvenil, son alumnos de la escuela de Cris, Otro Mundo y está todo cerrado para sus participaciones en la serie. Lo que también pudimos averiguar, es que se confirmó la presencia de Isabel Macedo en la historia, junto a Graciela Stefani, dupla inolvidable de villanas de Floricienta junto a Mery del Cerro y Martin Seefeld, por ahora. Por lo que sabemos, la joven elegida para hacer de Margarita, será otra sorpresa en la larga trayectoria de creadora y generadora de figuras de Cris Morena. No tenemos dudas de que así será. Lo último que hizo Cris para la televisión argentina fue Aliados en el 2013, pero Rebelde Way fue éxito nuevamente en su versión para Netflix en México, donde participó Franco Masini”.

“El pasado 14 de marzo, Hernán Piquín hizo una denuncia ante el INADI por actos discriminatorios realizados por una persona a través de las redes sociales. El hecho ocurrió a partir de la presentación del espectáculo El show debe continuar, protagonizado por Piquín, en la localidad bonaerense de Tandil. Luego de presenciar la función, una espectadora realizó una serie de comentarios sobre el cuerpo del artista en su cuenta de Facebook. A partir de esta situación, Piquín decidió realizar una presentación formal ante este organismo. Una vez recibida la denuncia, los equipos técnicos del INADI analizaron el caso y establecieron los canales de diálogos necesarios para que las partes pudieran llegar a un acuerdo de conformidad”.

“Carmen Barbieri comentó en su programa, Mañanísima que prefiere no darle más notas a LAM. Carmen prefirió no hablar mucho del tema, pero fue contundente contra Yanina Latorre cuando condujo. En la noche del lunes, Moria Casan le dio un móvil a LAM y allí le preguntaron por Carmen y habló del desgaste de la pareja con Santiago Bal cuando él estaba mayor. Yanina dijo que nadie se burló de Carmen, que es exagerada y que no tienen que ver con la musicalización que le pone el sonido de Tiburón cada vez que ella aparece. Sobre Estefi Berardi, panelista del programa de Ángel De Brito, Barbieri dijo que no la defiende en LAM, que cuando la enfocan pone cara y no habla. Y Pampito, su compañero en Magazine, contó que en Intrusos siempre la ciuda, tanto que le dicen Barbierito”.