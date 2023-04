La OMS advirtió que el cambio climático favorece la suba de casos de dengue

Un nuevo comunicado por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en alerta el avance de las enfermedades del dengue, chikungunya y zika, transmitidos por los mosquitos, por una razón crucial: el efecto del cambio climático.

El arbovirus de las afecciones mencionadas son transmitidos al cuerpo humano a través de mosquitos del tipo Aedes aegypti, y un reciente informe del organismo internacional detalló que la enfermedad se propaga en mayor medida bajo el efecto del cambio climático.

El experto de la OMS en dengue y arbovirus, Raman Velayudhan, señaló que “el cambio climático ha tenido un papel clave al facilitar la propagación de los mosquitos vectores”.

Cabe destacar que un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que si el aumento de temperatura no supera los 1,5ºC, se podrían evitar hasta más de tres millones de nuevos casos de dengue, solamente en América Latina.

“El dengue es endémico en 100 países, pero representa una amenaza para otros 29. El número de casos ha aumentado de forma exponencial estos últimos años, pasando de medio millón en 2000 a 5,2 millones en 2019”, agregó Velayudhan en el informe.

Fuente: LB24 / Crónica.