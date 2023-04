El abogado de Lucas Benvenuto: “Quedó claro quién miente y quién dice la verdad”

Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, el joven que denunció por abuso sexual a Jey Mammon, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Primero, se refirió a los dichos del conductor en una entrevista brindada a Jorge Rial. “Es la manera de mejorar su situación social, porque judicialmente no puede hacerlo. Quedó claro para todos quién miente y quién dice la verdad. A Lucas solo le bastó un vivo de Instagram”.

“Termina diciendo cosas como que a Lucas no lo puede llamar mentiroso, incluso que simpatizaba con él, lo cual no se condice con un viejo tuit suyo en el que lo mandaba a llorar al campito. También dice que no sabe cuándo empezó a salir con Lucas”, indicó.

En ese mismo sentido, el profesional dijo que “evidentemente Jey Mammon tuvo cierto asesoramiento, porque entre un adulto y un niño no puede haber una relación porque sería asimétrica. Entonces habla de vínculo, pero esa inteligencia no pudo con la verdad de los hechos que salen a la luz”.

“Habla de amor, pero no dice lo que hacía un menor en fiestas con drogas y con alcohol”.

“Lucas básicamente me contó que había roto en llanto de la impotencia y de la bronca al ver que se le da semejante repercusión a una persona que está denunciada por cosas que son tremendas. La verdad es que nadie le ha creído, salta todo a la vista, Lucas fue siempre coherente en su relato”, expuso.

Y agregó: “Solo le importa limpiar su imagen ante la sociedad, pero nunca empatiza con la víctima”. “Lucas hubiera querido un juicio de verdad, no un juicio por la verdad que básicamente es un teatro”.