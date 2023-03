Grabr, la app para ganar dinero extra cuando estás de viaje

Los apasionados de los viajes siempre están buscando las opciones para ahorrar o tener un ingreso extra mientras visitan nuevos destinos y un empresa tecnológica ofrece una solución creativa pues conecta a los turistas con personas que quieran comprar productos de los países a los que van, en una operación que les deja una ganancia.

Se trata de Grabr una aplicación creada por los viajeros rusos Daria Rebenok y Artem Fedyaev que hoy está presente en 40 países y que une a más de dos millones de usuarios. Julieta Chiarello, country marketing manager de la empresa en Argentina, explicó en el programa Amo Viajar, la forma en que los viajeros pueden ganar un dinero extra con esta app.

“Surge a partir de una necesidad que se le presentaba a nuestros fundadores, una pareja rusa que viajó por todo el mundo por muchísimos años. Les pasaba que, por un lado, extrañaban muchísimo los productos de Rusia que se les hacía imposible conseguirlos a donde viajaban; y por el otro lado, tenían a los familiares y amigos que les pedían que le traigan productos de todos estos países y le terminaban ocupando toda la valija”, señaló Chiarello.

Así se originó la idea de conectar a viajeros con personas interesadas en comprar productos fuera de su país, aprovechando menores costos y pagando una comisión. De esta manera se beneficia quien adquiere un producto a menor costo que en el mercado local, mientras quien lo transporta y trae obtiene un ingreso extra.

La aplicación está disponible para Android, iOS y una versión web, a través de ella cualquier persona puede ser o comprador o vendedor. “Si sos viajero y, por ejemplo, el mes que viene te estás yendo de Buenos Aires a Miami y querrás hacer unos pesitos extra para cubrir tu viaje, entonces vas a cargar este viaje en la aplicación con la fecha en la que te vas y la fecha en la que volvés y te vamos a mostrar todos los pedidos de nuestros compradores que están disponibles en esta ruta de viaje”, detalló Chiarello.

Detalló que a partir de allí el viajero empieza a hacer ofertas de entrega para llevarle ese producto y cobra una comisión (generalmente de 10% del valor del producto).

“Como viajero tenés que asegurarte de que el producto que vos elegiste comprar y transportar para el comprador cumple con todas las normas de TCA del aeropuerto en el que vos vas a ingresar y toda la regulaciones de aduana”, agregó.

Chiarello comentó que “lo que más piden los usuarios es tecnología, desde computadoras, teléfonos, relojes, auriculares, productos gamer. También están saliendo especialmente los lanzamientos de Apple como los nuevos iPhones. Después, también tenemos nuestro producto estrella que es el termo Stanley que sale muchísimo en Argentina y también en Uruguay, es una locura cómo se lo pide”.

La comisión se puede negociar entre el comprador y el viajero, teniendo en cuenta factores como el tiempo de entrega. Mientras más pronto, mayor comisión.

Grabr tiene la opción de un reintegro del 100% de la compra si el producto llegó defectuoso o si no era exactamente el acordado, siempre que se notifique dentro de las 24 horas después de recibirlo. Además, tiene mecanismos para asegurarse de que el viajero no se quede con el producto, pues el monto de la compra y su ganancia no se libera hasta que lo entrega. La logística de entrega puede ser en persona, una modalidad sobre la que “hay historias muy lindas e incluso se formaron hasta parejas de compradores y viajeros”, relató Chiarello. La otra forma es a través de encomiendas.

La plataforma ofrece asistencia las 24 horas del día, vía telefónica o en línea. El comprador y el viajero pueden estar en contacto para definir detalles o hacerse consultas entre ellos. La empresa tiene sede en Estados Unidos y Moscú.