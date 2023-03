La columna de la Ubfal: los ex Gran Hermano que podrían ir al Bailando

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, el día después de que Masterchef midiera más que Gran Hermano y que tanto LAM como Los Ocho Escalones lograron interesantes números de audiencia en el rating del miércoles.

Mirá la síntesis de su columna en el programa “Hora Pico”

“Los abogados siguen trabajando, pero hasta ahora no hay nada firmado entre Marcelo Tinelli y América. Números, presupuestos, ideas, todo va y viene, pero no hay nada certero hasta el momento. De concretarse, entre las posibilidades del desembarco de Laflia junto a Tinelli en la emisora de la calle Fitz Roy, están las ganas de armar un Bailando que comenzaría en el mes de julio. Así está en los papeles y si bien no hay todavía ningún convocado, porque ni siquiera se sabe si el proyecto podrá convertirse en realidad, circularon rumores de acercamiento a la producción de Kuarzo, responsable del casting de Gran Hermano, para saber si hacia esa fecha se podría contar con ex participantes del reality para sumarse a la pista del Bailando 2023. Uno de los que interesaría es el Cone (Alexis Quiroga) y también claro, Julieta Poggio, hoy una de las finalistas y profesora de baile, aunque seguramente para ella Telefe tendrá programado algún destino. Pero todo está por verse. Ya habrá tiempo de hacer listas y de pensar futuros participantes si es que América y Tinelli llegan a un acuerdo. Pero, por ahora, hay que esperar”.

“En la noche del miércoles, China Suarez fue la invitada de Fernando Dente en su programa de América y hubo muchos condimentos interesantes a lo largo del late night show. Juntos, China y Fer cantaron el tema Hipnotizados, Dente hizo de Rusherking y la actriz explicó cómo convencieron madre e hija a Nicolás Cabré para que Rufi actúe en el video. Con la presencia de China, el programa tocó los picos más altos desde su debut, con 2.7 (recibió muy número de LAM) en momentos como cuando se habló del romance con Rusherking. Y a 16 años del inicio de Casi Ángeles, le hicieron el homenaje a ese emblemático programa de Cris Morena y Dente cantó Que nos volvamos a ver, no sin recordar que hizo casting para el ciclo y no quedó elegido”.

“Este martes Juana Viale apareció sencilla pero elegantísima como siempre, de negro, en el Luna Park, para apoyar a su hermano, Nacho Viale, en el lanzamiento de la serie Ringo, donde participa su productora, Story Lab. Juana habló con Socios y anticipó que viajará a España por dos semanas a fines de mayo para hacer teatro. En lo personal no quiso dar precisiones sobre su relación con Yago Lange, con quien está saliendo desde el año pasado, finalizada su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien en su momento soñaba casarse y armar una familia ensamblada en la casa redonda creada por él. Y sobre su reaparición en la televisión con los almuerzos del mediodía del domingo, Juana dejó todo en manos de su hermano, quien sigue negociando y Juana dijo que “yo espero que me digan si está bien, no está bien”, pero todavía no hay nada definido ni con eltrece ni con otro canal”.