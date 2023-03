Le roban el auto y encima casi lo atropellan

Carlos Grassi es un jubilado bahiense que, tristemente, protagonizó ayer una verdadera película de terror.

En su casa de calle Brasil al 1600, fue abordado por dos delincuentes, cree que menores, quienes mediante golpes y amenazas le robaron su auto, el cual luego sería encontrado en la otra punta de la ciudad.

“Llegaba del trabajo y abrí el portón de casa, cuando me abordaron los dos menores. No hablaban. Y mi mamá encima que venía a recibir. Ella tiene 92 años y sufre demencia”, recordó con indignación.

“Con un balde los pude sacar afuera del garaje para que no entraran a la casa. Después estaban nerviosos porque yo les seguía pegando. No podían meter el cambio, entonces se bajó uno y me pegó. Y ahí se subió el otro y arrancó. Me tuve que correr porque casi me pisa”, contó Carlos, quien luego del episodio fue trasladado a un hospital.

“Fue 2 y media de la tarde más o menos. El auto apareció en Villa Rosario anoche, en una calle de tierra, con el escape roto, la alarma arrancada y se llevaron un bolso con documentos y algo de dinero que tenía, unos 40 mil pesos que había sacado de mi mamá porque me bloquearon mi tarjeta”, sintetizó la víctima.

Y explicó también que producto de lo ocurrido por estas horas sigue teniendo medio rostro dormido. Los médicos que lo atendieron entienden que fue por todo lo vivido en las últimas horas.