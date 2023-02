Córdoba Open: sólido debut de Pella

El argentino Guido Pella no desaprovechó la invitación recibida para disputar el Córdoba Open 2023. El tenista de Bahía Blanca debutó con un contundente triunfo por doble 6-2 ante el italiano Andrea Vavassori y en octavos de final espera por el ganador del partido entre el local Pedro Cachín y el boliviano Hugo Dellién.

