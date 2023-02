Filtraron los sueldos de las estrellas del Manchester: de Haaland a Julián Álvarez

El Manchester City quedó por estas horas en el centro de la escena del fútbol europeo debido a la acusación de incumplir las normas del “Fair Play Financiero”. La acusación de la Premier League hacia los Ciudadanos apunta a que el club habría realizado numerosas infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018, según indicó el jefe de deportes del diario inglés The Times, Martyn Ziegler.

“Esa sería la conclusión después de una investigación de cuatro años, en un caso considerado sin precedentes”, señaló el periodista y la respuesta de la institución llegó mediante un comunicado oficial, en el que expresó su “sorpresa” por la publicación de “supuestas infracciones” a las reglas económicas que impone la organización que rige el fútbol del Reino Unido. “Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente por el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la Premier League”, manifestó el club en el texto publicado en su página oficial.

En este contexto, el periódico deportivo español Marca dio a conocer los supuestos salarios de los futbolistas, entre los que se destacan las cifras que teóricamente perciben figuras internacionales de la talla de Erling Haaland y Julián Álvarez. Recientemente una publicación del medio ibérico aseguró que el goleador noruego tiene un salario anual de 23.442.510 de dólares, mientras que el cordobés con pasado en River adquiere 3.125.668 de la moneda norteamericana.

Al mismo tiempo, la publicación repasa el sueldo básico (sin tener en cuenta los premios por objetivos) del resto de los integrantes del plantel que lidera Pep Guardiola, quien acumularía US$ 25.846.870 anualmente. Entre los protagonistas destacados se encuentran Kevin De Bruyne (US$ 25.005.344); Jack Grealish (US$ 18.754.008), John Stones (US$ 15.628.340), Phil Foden (US$ 14.065.506), Rodri (US$ 13.752.939), Manuel Akanji (US$ 11.252.404), Ruben Dias (US$ 10.835.648), Kalvin Phillips (US$ 9.377.000), Bernardo Silva (US$ 9.377.000), Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870), Riyad Mahrez (US$ 7.501.603), Aymeric Laporte (US$ 7.501.603), Kyle Walker (US$ 6.876.469), Nathan Aké (US$ 5.770.464), Ederson (US$ 4.063.368) y Stefan Ortega (US$ 3.438.234).

Al City se de señala de que “maquilló sus libros de cuentas durante años, realizó pagos inapropiados a entrenadores y jugadores, esquivó las normas del Fair Play Financiero (FFF) y no cooperó con las investigaciones” de las autoridades. Según el informe, la Premier League asegura haber remitido las supuestas infracciones a una Comisión Independiente, en donde se indicaría que el club “violó las reglas relacionadas con el suministro de información financiera correcta y precisa”.

En un documento oficial, se indicó que “los miembros de la Comisión serán designados por el presidente independiente de la citada comisión de la Premier League”, al tiempo que expresa que “no habrá más comentarios con respecto a este asunto hasta nuevo aviso”.

Fuente: Infobae