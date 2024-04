Real Madrid y Manchester City engalanan la jornada de Champions

Será un partido para alquilar balcones. El monarca de la Champions League contra el vigente campeón, esto es Real Madrid ante Manchester City, en un primer capítulo de cuartos de final que se disputará desde las 16 (Fox Sports) en el Santiago Bernabéu.

El hambre insaciable del conjunto del italiano Carlo Ancelotti por obtener una nueva Orejona ante su verdugo británico en dos de las tres últimas eliminaciones madridistas y que desea iniciar un ciclo de éxito tras tocar el cielo cumpliendo su gran anhelo gracias al catalán Pep Guardiola, que este lunes en conferencia de prensa aseguró: “Ganar al Real Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible en esta competición. El objetivo no es fácil. Pero me gusta este negocio, me pagan bien. Me gusta la competición, aún me lo paso bien y el día que no, me iré a casa”.



El duelo entre varios de los mejores jugadores del mundo y dos potencias favoritas al título que se cruzan en cuartos de la Champions con aroma a final anticipada. Para romper la igualdad en las eliminatorias: dos para cada uno. Con el recuerdo inolvidable para el Merengue de una de esas remontadas que nutren la leyenda de su historia: la de aquellas semifinales en 2022. Pero también aquella pesadilla en el Etihad, cuando Manchester City le aplicó un 4-0 demoledor.



La duda que los locales deberán despejar pasa por el gran desafío que representa ponerle freno al noruego Erling Haaland, actualmente algo irregular, pero aún así máximo artillero tanto de la Champions como de la Premier League. El alemán Antonio Rüdiger, un experto defensor, asumirá su marca. Y acaso también la de Julián Alvarez, si ingresa desde el banco.



En uno de los duelos del año, el Merengue tendrá asimismo el regreso del brasileño Vinícius tras 24 días sin competir y con ganas de ser protagonista junto a su compatriota Rodrygo. Más un invitado a la fiesta: el inglés Jude Bellingham.



De todos los Manchester City que moldeó Guardiola desde 2016, éste no es el más temible, pero sigue siendo favorito en lastres competiciones en las que se mantiene con vida: Premier League, FA Cup y Champions League.

Con Jack Grealish recuperado, Bernardo Silva siempre listo y Phil Foden en la mejor temporada de su carrera con más de 30 goles, este City es de cuidado. Y Real Madrid tomará debida nota de ello.

Los Gunners reciben al Bayern

El otro duelo de esta jornada, Arsenal-Bayern Múnich (a las 16, ESPN) también será atractivo, dado que se cruzarán en el Emirates Stadium de Londres el conjunto inglés que lidera la Premier League junto con Liverpool y el gigante teutón que esta temporada cedió protagonismo en la Bundesliga al quedar a 16 puntos del puntero Bayer Leverkusen.

En este punto, el entrenador del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, dijo este lunes en conferencia de prensa: “Hemos sido criticados con razón por nuestro rendimiento en la Bundesliga, pero si mostramos el nivel que hemos venido mostrando en la Champions League, seremos competitivos”.

Tuchel elogió el rendimiento del Arsenal: “Lleva dos temporadas jugando a muy alto nivel. En este momento es el mejor equipo de la Premier, pero nosotros sabemos de nuestras fortalezas y la Champions es una competición en la que tenemos más experiencia”.

El DT del Bayern aseguró que su equipo pasó página a las últimas derrotas en la Bundesliga y que ahora sólo piensa en el reto del Arsenal y en la posibilidad de pasar a semifinales.

“La temporada no está perdida. Tenemos la oportunidad de llegar a semifinales, pero para eso necesitamos dos partidos impecables”, concluyó.

