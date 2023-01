Juventus, de Di María y Paredes, quedó fuera de todo por una fuerte sanción

La Serie A sufrió un sacudón este viernes: Juventus, el equipo que integran los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Matías Soulé (los primeros dos, campeones del mundo en Qatar), fue penalizado con la quita de 15 puntos en el vigente torneo por la justicia deportiva italiana.

El anuncio fue hecho por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y justificado en “fraudes contables en traspasos de futbolistas con el objetivo de registrar en sus cuentas plusvalías artificiales”.

El club turinés había sido absuelto junto a otras diez entidades en la primavera boreal de 2022, pero el tribunal de apelación de la FIGC aceptó la demanda del fiscal federal de reabrir el expediente debido a los elementos transmitidos por la justicia, que investiga también las cuentas de la entidad.

Con la penalización de 15 puntos al club italiano, “por cumplir en la temporada en curso” según los términos del comunicado, la federación ha ido más allá de la petición, que había solicitado que la sanción fuera de 9 puntos.

Además, fueron dictadas importantes suspensiones a ex dirigentes de la Vecchia Sigñora: dos años y medio al ex director deportivo Fabio Paratici, actualmente en Tottenham Hotspur, de Inglaterra, y dos años al ex presidente Andrea Agnelli, que dejó sus funciones esta semana. Incluso, Pavel Nedved, una leyenda del club y ex vicepresidente, fue suspendido por ocho meses. También en ese aspecto las sanciones son mayores que las solicitadas por el fiscal federal Giuseppe Chine.

Juventus tiene la posibilidad de recurrir al Comité Olímpico Italiano por esta sanción que lo deja muy lejos de la lucha por el título de campeón, luego de que sus expectativas se redujeran la semana pasada al caer goleado por el líder, Napoli. Y además, la penalización compromete en gran medida sus posibilidades de finalizar entre los cuatro primeros de la Serie A, o sea, de clasificarse para jugar la próxima Champions League.

Fuente: La Nación