Una línea de colectivos le puso los nombres de toda la Scaloneta a sus 26 unidades

La fiebre mundialista sigue dejando nuevas historias en cada rincón del país luego de que la Selección Argentina ganara el título en Qatar. Una de ellas está en Pilar, donde una empresa de colectivos decidió hacerles un llamativo homenaje a los futbolistas que alcanzaron la gloria y trajeron la tercera Copa del Mundo al país.

Se trata de la compañía de transporte, Tratado del Pilar. Administra la línea 501, que conecta las localidades de Villa Astolfi con Villa Rosa y el barrio San Alejo con la estación del tren San Martín en el centro de la ciudad.

Allí, las autoridades y empleados decidieron plotear los colectivos con los nombres de cada uno de los 26 futbolistas que representaron a la Selección en el Mundial. Leandro Galán, administrador de la empresa, le dijo a El Diario de Pilar que la idea surgió el 17 de diciembre, un día antes de la final ante Francia, cuando se llevó a cabo la fiesta de despedida de año de la compañía.

Por su puesto, están incluidos los dos bahienses Lautaro Martínez y Germán Pezzela.

Foto: Revista Colectibondi

“Fue muy emotivo, porque mientras compartíamos el asado, hubo sorteos de camisetas de la Selección. Pasamos videos con todos los partidos de Argentina y el cotillón estaba referido al Mundial”, contó.

Y agregó: “Entre los 65 empleados se nos ocurrió que esta podía ser una idea novedosa. Imaginate, muchos no vimos a Argentina campeona del mundo. Yo nací en 1988 y no viví cuando la Selección ganó en 1986. Que me toque esto a mis 34 años, es muy lindo”.

Curiosamente, la empresa Tratado del Pilar tiene 26 colectivos, ni más ni menos. Uno para cada futbolista, según pensaron los impulsores de esta iniciativa. “La idea fue bastante original y según el número de interno, le agradecemos al jugador que llevaba ese número de camiseta. Además, en la parte trasera de algunos coches le agregamos ‘Gracias Scaloni’ porque el técnico también fue clave para este título”, señaló Galán.

Foto: Buses de Villa Rosa

El administrador contó que el coche más buscado (no sólo por los usuarios sino también por los trabajadores), lógicamente, fue el 10, que lleva la frase “Gracias Messi” y el número, todo con la tipografía utilizada por Adidas en las camisetas del equipo nacional. Y reveló que la respuesta de los vecinos de Pilar ante el homenaje fue muy buena. “Lo vamos a dejar hasta cuando dé. La gente, antes de abordar el colectivo, se saca fotos, las sube a las redes y hasta elige los coches a los que quiere subirse”, dijo.

Y reconoció: “Nunca pensé que esto se iba a viralizar y sería hermoso que les llegue a los jugadores. Es un homenaje más”. Sin embargo, valoró la originalidad de la idea, porque “hasta ahora ninguna otra línea de colectivos lo había hecho, por eso nos pareció muy bueno hacerla y poder homenajear a nuestros campeones”.

Fuente: Clarín