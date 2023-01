Causa Báez Sosa: “Lo que hay que probar es que hubo un plan para matar a un pibe”

El abogado y dirigente radical Mauricio D’Alessandro habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, respecto del avance del juicio contra los rugbiers acusados de haber matado a Fernando Báez Sosa.

Hoy arrancó la segunda jornada del debate, que incluirá el testimonio de una decena de amigos que veraneaban junto a la víctima en Villa Gesell al momento del crimen. Cinco de ellos fueron atacados por los imputados y sufrieron lesiones leves cuando intentaron defender a Báez Sosa mientras era golpeado salvajemente. También está programada la declaración de la novia de Fernando.

“La pena en general tiende a restablecer las condiciones de la víctima previo al hecho imputado, por supuesto que nunca lo logra, es restablecer el orden que fue quebrado. Por lo tanto, para el tribunal escuchar lo que la víctima, en este caso el padre –declaró ayer-, ha sufrido, es de valor para ponerle monto a la pena. No para buscar o cambiar la tipificación del delito, sino para establecerla”, expuso el profesional.

Y agregó, en esa mismo sentido: “Escuchar a la víctima puede significar que la pena sea de 25 años o que tenga menos monto. Para eso sirve escucharla, para graduar la pena”.

La palabra de Mauricio D´alessandro (Foto de archivo)

Consultado respecto de la reacción que tuvieron los imputados una vez conocido el hecho y cómo eso podría repercutir en el proceso judicial, D´’alessandro señaló que “normalmente uno debería decir que esos chats no tienen valor. Lo que la justicia evalúa son los momentos previos y el hecho en sí, pero hay un punto acá que todos hemos advertido, un interés muy fuerte de la defensa en demostrar que todos fueron puestos en la misma bolsa, los que estaban a siete metros, los que no llegaron a golpear a Fernandito, y aquellos que estaban realmente pegándole”.

Más de D´´ alessandro

“Eso va a tratar de hacer la defensa, que en última instancia no haya pruebas para poder condenarlos. No lo dice, aunque lo va a intentar. Del otro lado, el particular damnificado, más la Fiscalía que es vital, es la labor del día a día, la que tiene el termómetro”.

“Fernando Burlando –representa a los padres de Báez Sosa– arranca diciendo que los asesinos hicieron una muralla humana para poder matarlo. Ese será el desafío más difícil de probar para los acusadores. La existencia de un plan para matar a un pibe. Darle un contenido más grave al hecho, que hubo un plan predeterminado. Por eso es que se habla de las decisiones que tomaron después, para poder acreditar la existencia de un plan predeterminado que condene a todos por igual”.

“Entre los acusados hay un pacto de silencio”

“La nulidad del doctor Hugo Tomei –abogado de los acusados-, que es un buen orador y tiene principios de derecho claros, sostiene que cuando esto empezó todo la defensora oficial los juntó y les dijo que se negaran a declarar. Pero él dice que debió tomar una entrevista con cada uno de los 10. Apunta a que por las circunstancias de la causa, en ese caso tendría que haberle dicho al que estaba a 10 metros de distancia que lo dijera”.

“Entre ellos se generó un pacto de silencio que persiste hasta ahora y que justifica la presencia de un solo defensor, para que no haya fisuras en las declaraciones. Apunta básicamente a que no se sepa quién lo mató, que no se acredite quien dio el golpe asesino y no haya una forma concreta para condenarlos”.

“La defensa apunta a que no haya una forma práctica de condenarlos”

“Si no hubiera presión social, creo que sería una condena que nos molestaría mucho a todos. Pero con la presión social que hay, lo mejor que podría pasarle a los asesinos es que la condena se circunscriba de forma determinante, perpetua para alguno de ellos”.