Cicloturismo, así es la experiencia de un colombiano que va rumbo a Ushuaia

Hace poco más de un año, Juan Orjuela empezó a pedalear desde su Ibagué natal, en Colombia, con el sueño de llegar a Ushuaia. A mediados de diciembre de 2022 pasó por Bahía Blanca, tomó un respiro y siguió. Estima entrar en la ciudad más sureña de Argentina en febrero del año próximo, en un viaje que es un ejemplo de una tendencia cada vez más de moda: el cicloturismo.

“Hacer cicloturismo da la oportunidad de conectarse con otra realidad, la de cada ciudad, de cada pueblo, de cada cultura. Me ha dado esa oportunidad de no ir por el lado del turismo que ya está muy estructurado sino de conectarte en realidad con cada lugar y disfrutar hasta el momento muchos lugares, infinidad de paisajes, en Perú puede conocer Machu Picchu y poder decir que lleguen bicicleta a allá. Acá en Argentina poder decir que voy a hacer la Patagonia, que voy a regresar por la Ruta 40, eso tiene un valor gigante”, dijo en el programa Amo Viajar.

Orjuela salió de su casa rumbo a Ushuaia el día de su cumpleaños, el 12 de noviembre de 2021, en el primer paso para cumplir un sueño que tenía desde la adolescencia y que cobró cuerpo durante la pandemia cuando investigó sobre el cicloturismo y se topó en YouTube con Ezequiel, un cicloviajero argentino, que llegó hasta Ecuador con su mascota y que actualmente está en Europa.

Su parada en Bahía Blanca la tomó como un nuevo comienzo: “Fue como bueno tomar un respiro, analizar bien lo que voy a hacer y lánzame a la carretera como si fuera el primer día, porque esta Ruta 3 tiene algo y es que las distancias son un poco más largas de una ciudad a la siguiente así que por eso para mí llegar a Bahía fue como que volver a empezar, sentir ese miedo que sentí el primer día que inició el viaje, pero bueno acá estamos acá estamos listos”.

Foto: @juansemueve

Comentó que uno de los logros más emotivos fue cuando llegó a Buenos Aires, ciudad donde se quedó unos días para disfrutar y conocer. Su viaje lo financia realizando trabajos de publicidad donde va parando. Es un profesional en el área y esa actividad le permite ir costeando los gastos que aseguró no son muchos debido a que no se requiere mucho para andar en la bicicleta.

“A cada lugar que llego ofrezco los servicios que yo presto. Trato de buscar negocios que puedan ser rentables en el sentido de que puedan vender por Instagram o Facebook y que tal vez no tengan nada digital. Me encargo de hacer eso. Llevo acá mi cámara fotográfica y les trabajo todo. Así pude hacer un buen dinero en Uruguay y con eso y el resto me muevo”, aseguró.

Desde su Colombia natal lo apoya su familia: mamá, papá y un hermano de 15 años. “Cuando les conté la idea decían que estaba loco, porque para ser sincero no es un continente fácil, pero ya ahora que me ven acá ya a nada de completar mi sueño lo que hacen es alentarme”.

Foto: @juansemueve

Orjuela tiene todo planeado para cuando llegue a Ushuaia. Allí espera instalarse un tiempo para escribir las “historias más representativas” del viaje que plasmará en un libro que llamará “Hacia el fin del mundo”.

“Todo ser humano en algún momento debe intentar, no precisamente en bicicleta, pero sí debería intentar hacer el viaje de su vida, porque necesita cuestionarse muchas cosas y todo ser humano debería cuestionarse quién es, qué le gusta, de qué es capaz, retarse y, salir de su zona de confort. Créame que enriquece mucho y cambia la vida”, afirmó.

Mientras continúa su trayecto, se le puede seguir por su cuenta en Instagram @juansemueve