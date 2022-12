Denunciaron a Miss Croacia: qataríes la consideran ofensiva para su país

Una foto de la modelo croata Ivana Knoll en las tribunas del Estadio Ahmad bin Ali generó una gran polémica en el Mundial, después de que fanáticos qataríes fueran puestos en evidencia sacándole una foto a la mujer, algo que está terminantemente prohibido en ese país.

Mientras su selección se jugaba el pase a octavos ante Marruecos, su paso por las tribunas desató las miradas de muchos hombres locales que no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para fotografiarla. No obstante, no era por una impresión visual a la que no están muy acostumbrados, sino que lo hacían con la intención de denunciarla ante las autoridades estatales.

Ropa ajustada, escotes y hasta bikinis llamativos son algunos de sus looks que desataron una ola de reacciones en Qatar. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía ser una simple corriente de atracción física terminó en una cuestión de acoso y persecución que tiene la intención de encarcelarla o de expulsarla de la Copa del Mundo.

Esta situación fue confirmada por un conocido empresario qatarí que cuenta con importantes influencias dentro del gobierno nacional y de la Familia Real.

“Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo podés confirmar con cualquier qatarí. Es para denunciarla”, afirmó Mohammed Hassan Al-Jefairi.

Se podría decir que Qatar ahora mismo se encuentra dividida en dos mitades: la que apoya la libertad de esta modelo e influencer croata y la que preferiría verla presa por considerar su comportamiento como obsceno, provocativo e indecente para una mujer.

