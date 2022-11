Vacunatorios Covid: cómo atienden desde diciembre en la ciudad

La vacunación contra el Covid dejará de pertenecer a la órbita de Región Sanitaria I, lo que implica además que, desde este jueves, se cierre el espacio donde se aplicaban las dosis en calle Almafuerte, dándole lugar a cuatro sedes dependientes del municipio.

Las postas se encuentran ubicadas en Cono Sur, de Caronti 72; La Falda, en Humboldt 56; Villa Mitre, en Washington 232; y Patagonia, en Lauquen 356.

Ezequiel Jouglard, subsecretario de Atención Integral, dependiente del área de Salud de la comuna explicó en los estudios de LA BRÚJULA 24 que “son los mismos lugares donde veníamos realizando la vacunación para la población pediátrica y que ahora estarán habilitados para todos los ciudadanos, sin importar la edad”, mientras esperan la llegada de las dosis de Pfizer y Moderna que estarían arribando hoy.

“El horario de atención es de 8 a 14, de lunes a viernes y por orden de llegada. Pedimos concurrir con la libreta sanitaria para los niños y el cartón que nos entregaban del Vacunate para saber cuántas dosis se colocaron previamente, para determinar cómo continúa el esquema”, añadió Jouglard, en el programa “Bahía Hoy”.

Incluso, resaltó que “también se aplicarán vacunas del calendario obligatorio para protegernos no solo contra el Covid, sino también de otras enfermedades”, al tiempo que añadió que “el límite está dado por la cantidad de vacunas, no por la capacidad operativa. No obstante, no estamos en un momento de urgencia y que cada posta tiene la posibilidad de inmunizar a unas 100 personas diarias”.

“El hecho de que en los últimos días se comunicara que aumentaron los casos, sumado a la versión errónea de que no iba a haber mudanza sino del cierre de vacunatorios, hizo que mucha gente se acerque desde el lunes”, finalizó el funcionario, quien detalló que la semana pasada se confirmaron tres casos de Covid en la ciudad, bajando además el pico de enfermedades respiratorias que se venía registrando desde hace un par de meses.