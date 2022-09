Cinthia Fernández publicó videos de la Policía yendo a buscar a su ex suegra

Después de que la Justicia fallara a su favor, Cinthia Fernández publicó los videos que muestran a la Policía yendo a buscar a la mamá de Matías Defederico. “Quiero que se ría más fuerte que no la escucho, señora Analía (Frascino)”, escribió con picardía.

“Con excelente criterio jurídico, la Fiscalía 39 de CABA, procedió al archivo de la denuncia formulada contra Cinthia Fernández porque la misma resultaba insignificante y atípica. Una victoria más”, escribió Roberto Castillo, el abogado de la bailarina, en una historia de Instagram.

Cinthia celebró el fallo en sus redes sociales donde además acusó a su exsuegra de evitar a la policía para no ser notificada. “La señora se la pasó todo este tiempo escondiéndose de las notificaciones. El juzgado intentó por tres vías y ella no respondía o se escondía y decía que no vino”, denunció.

“Casualmente, ayer al enterarse de que la Policía la buscaba y no podía sostener más la mentira de esconderse, quiso dejar como ‘prueba’ al teléfono del estudio de mi abogado sus direcciones (a las que el juzgado intentó buscarla y no atendía). Así que pedimos un oficio y hoy finalmente se la pudo notificar con la asistencia de la policía”, explicó para luego publicar los videos en los que se la ve conversando con los oficiales.

A modo de cierre, expresó: “Espero que ahora sí deje de molestar a mis hijas. Y que en caso de que no acate la orden judicial, esta mujer tenga el castigo que la Justicia determine por su desobediencia. Gracias y perdón a los policías de la comisaría 15 que actuaron muy bien”.

Mirá el video

Fuente: LB24 / Infobae.