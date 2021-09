Cinthia Fernández tiene celulitis por el estrés que le generó la campaña

Ninguna mujer debería preocuparse al notar la presencia de celulitis en sus piernas y glúteos, ya que se trata de algo absolutamente normal. Sin embargo, Cinthia Fernández aseguró que recién detectó esta afección cutánea en su cuerpo después de haberse postulado como precandidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el partido UNITE, para las Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias que tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre.

“Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis chicas, tengo celulitis”, dijo la bailarina en Los Ángeles de La Mañana, luego de que Ángel de Brito revelara que había ido a toilette a buscar su celular que se había olvidado allí.

Sin embargo, después de explicar que había notado ese cambio en su físico hacía apenas unos días, Cinthia dio una explicación que nadie se esperaba. “Se van a reír pero existe la celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés, que complica toda la circulación. Estaba depresiva, estresada. Ahora me volvió a dar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer”, dijo la bailarina, que es mamá de las gemelas Charis y Bella y de Francesca, fruto de su pasado matrimonio con Matías Defederico.

La bailarina explicó que la situación se agravaba debido a un mal hábito suyo. “No sé tomar agua. Nunca tengo sed y no tomo líquido. Ni agua, ni gaseosa, ni mate. Estoy seca”, bromeó. Y luego reconoció: “Apenas tomo un poquito cuando entreno. Soy un desastre. Tengo una botella que me marca cada una hora la cantidad que tengo que tomar y no lo hago”.

Cabe recordar que, a pesar del video con portaligas y bailando tango frente al Congreso Nacional que hizo a modo de spot publicitario, Fernández no alcanzó el piso de 1,5 % que necesitaba para poder candidatearse en las elecciones generales de noviembre, aunque logró conseguir más de 90 mil votos quedando muy cerca del mínimo. Y, según reconoció, recibió el llamado de diferentes agrupaciones para continuar en la política, entre ellos el del candidato Luis Espert quien le dijo que Carolina Píparo quería reunirse con ella.

Fuente: Infobae