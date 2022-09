Piden que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad

Esta mañana se llevó adelante una manifestación para exigir que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. El epicentro del encuentro fue frente a la Municipalidad, sobre la Plaza Rivadavia.

En concreto, lo que piden es que la Superintendencia de Salud regularice todos los pagos a las obras sociales y que no se produzca una interrupción en ninguno de los servicios.

“No al ajuste en discapacidad”, expresaron en la convocatoria que fue mayormente difundida en las redes sociales.

Barbara Albanese es psicopedagoga participó de la marcha. En diálogo con La Brújula 24, contó que “lo hacemos para visibilizar una situación que también vivimos en Bahía. Es igual que en Buenos Aires, reclamamos no solo el pago de nuestras prestaciones, sino también acompañar a familias que cambian tres o cuatro veces al año un profesional porque no pueden sostener el no pago de las obra sociales”.

“Sabemos que hay un fondo solidario y ese es el recorte que sufrimos el mes pasado. Fue mucha desidia, que la AFIP no liberaba, que era la superintendencia, y dijimos basta. Somos un grupo de madres y profesionales que no podemos seguir así”, dijo.

Y explicó: “Pasan meses y hay gente que sigue sin cobrar. Cortar una prestación implica sacarle calidad de vida a la persona con discapacidad, por eso es que venimos nosotros a luchar”.

“Es como que vamos de un lado para el otro y todos se tiran la pelota. Hay un ajuste y eso lo sabemos, el dinero destinado para salud en general, pero acá no tenemos una palabra justa y nadie se hace cargo”.