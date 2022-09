Licencia de conducir: nuevo sistema soluciona la falla de notificación del turno

El nuevo sistema que comenzó a funcionar este lunes para el trámite de licencia de conducir en Bahía soluciona el inconveniente de la notificación del turno, una falla que causó grandes demoras y las quejas de muchos vecinos.

Ramiro Frapiccini, Director General de Movilidad Urbana, señaló que es una de las modificaciones que se están haciendo en simultáneo para retomar la normalidad en la atención al público.

“Es de público conocimiento que el sistema tuvo varias fallas, la principal era que no notificaba cuando se generaba el turno, eso nos generó que mucha gente se retrase porque se quedó esperando un turno que no se le informó”, explicó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

El funcionario detalló que la Municipalidad contrató un servicio de envío de correo masivo que garantiza que llegue a los correos electrónicos de los usuarios cuando tengan turnos asignados.

Señaló que quien solicite turno debe revisar también la bandeja de spam de su correo electrónico para verificar si le llegó el mail, porque ahora sí están llegando las notificaciones.

“Antes 90% no recibía el correo, la gente revisaba spam y no estaba ni siquiera allí. Como era un envío que no era pago, cuando los servidores detectan correo masivos de una misma fuente empiezan a bloquear”, explicó.

“En septiembre tenemos 280 turnos por día. Hoy (por el lunes) se han visto colas porque por el feriado del viernes tuvimos que reprogramar y sumar a estos días de la semana, así que esta semana va a ser complicada”, detalló.

Frapiccini agregó que se sumaron más médicos, psicólogas y que en los próximos 10 o 15 días se ampliará el espacio físico de atención, agregando una caja y cuatro boxes de atención.

“Hay medidas que se están tomando para atender de 8 a 16 y poder pasar de los 300 turnos a 400 o 450 por día”, detalló.