Lo dijo un diputado del Partido Obrero: “Los planes sociales son un parche”

Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero por la tercera sección, estuvo de paso por Bahía Blanca. En su visita accedió a conversar con La Brújula 24 sobre cuestiones centrales del país y que están en la agenda de todos.

Por caso dio su opinión respecto de la grieta entre los espacios políticos mayoritarios y trazó un paralelismo con la situación judicial que enfrenta la actual vicepresidenta de la Nación.

“La grieta entre el Frente de Todos y Juntos es el deporte preferido de los dos porque los coloca en un lugar de la escena política que les resulta mucho más cómodo. Antes que se hablara de la causa Vialidad, de lo que se hacía mención es cuál era el grado de colaboración política entre esos dos espacios para aplicar el ajuste. Teníamos al embajador norteamericano diciendo ‘ojo, estas medidas que se están tomando, que pide el FMI y que está aplicando este gobierno, genera mucho malestar social y en eso vamos a necesitar que colaboren ustedes dos. No esperen a la próxima elección; colaboren ahora para darle gobernabilidad a este ajuste’ le dijo Marc Stanly a Sergio Massa y a Horacio Rodríguez Larreta en un evento hace diez días. Y teníamos a Elisa Carrió tirando bombas de denuncias de corrupción interna desde Juntos, justamente incómodas con el nivel de colaboración con el Gobierno del Frente de Todos que se estaba discutiendo en la coalición opositora”, indicó.

“Esta incomodidad –recalcó- tuvo la respuesta del pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, que volvió a colocar esta pelea mediática, judicial, de carpetazos de espionaje que lleva más de una década entre Mauricio Macri y Cristina y se quiere instalar, desde ambos lados, que esto es lo que define el futuro del país”.

Sostuvo que “la realidad es que el Congreso Nacional, a principios de año, lo estuvimos votando juntos este acuerdo del FMI que hoy es la definición económica central de toda la política de Estado. Hay algo de conveniencia mutua en los choques entre macrismo y cristinismo”.

Sobre de la causa y del pedido del Fiscal Luciani, opinió, “es como que Cristina prendió el ventilador”.

“Ella dice que en la participación donde se señala al kirchnerismo no es una característica propia mía sino que en Argentina las cosas se hacen así. El macrismo está metido en esos mismos negocios con los empresarios corruptos que se señala como allegados a Néstor y Cristina. El kirchnerismo es parte de un sistema de negociados que también alcanza al macrismo y a otros gobiernos y empresarios que no están en esta causa”, precisó.

“No compartimos el pedido de proscripción política que hace Luciani. La conclusión ya no judicial sino política que nos cabe a los trabajadores es que no queremos a ninguno de los integrantes de un sistema corrompido donde la plata que se llevan es la que no llevan soluciones al pueblo y donde la defensa de estos negociados genera una asociación de políticas antipopulares que nos conducen a crisis recurrentes que van dejándole a las familias trabajadores un nivel de pobreza estructural y de necesidades insatisfechas cada vez más amplias”, afirmó.

“La deuda externa es usurera”

En otro tramo de la charla con este medio, el legislador dijo que su espacio mantiene un fuerte rechazo a la deuda externa “por usurera” y porque genera condicionamientos a las políticas gubernamentales.

“Esta deuda externa nos condena como país. El año pasado hubo cosecha récord, pero las reservas del Banco Central están vacías por los pagos que se han hecho al FMI.

Si concentramos las riquezas que se producen en el país en la propia Argentina, vamos a poder dar un vuelco económico, y si buscamos la unidad con otros pueblos latinoamericanos vamos a encontrar un intercambio en esta situación de opresión”, mencionó.

“La estructura impositiva es totalmente regresiva”

“El otro tema es que la estructura impositiva del país es totalmente regresiva; tenemos que sacar el IVA, el impuesto a la vivienda única y concentrar la estructura impositiva en los bancos y en grandes fortunas de las industrias y el campo que son las que sacan provecho de una de las regiones más productivas del planeta. Esas son las medidas que pueden dar recursos para salir de la idea que es inviable la provincia y la argentina, cuando parece ser el resultado de las políticas que nos vienen gobernando pero que no se condice con una provincia que es uno de los lugares con mayor potencial productivo del continente”, amplió.

“Los planes sociales no son una salida”

Finalmente habló sobre los planes sociales que el Gobierno, según señala, quiere transformar en “empleo genuino”.

“Los planes sociales son un parche. Son el resultado de la incapacidad de los sucesivos gobiernos del menemismo para acá, en vez de generar empleo y salir de una desocupación en general. No creemos que los planes sociales sean una salida. Son insuficientes, no alcanzan para cubrir la canasta básica y se otorgan de manera discrecional en vez de ser por simple inscripción para toda persona que no tenga trabajo registrado. Tendría que ser como fue en su momento el IFE”, indicó.

Además, advirtió que el PO está en contra de la existencia de una contraprestación de quienes tienen planes sociales, “porque el trabajo tiene que ser realizado mediante un convenio y en blanco, no que sea un mecanismo de precarización laboral”. “Lo que queremos es trabajo genuino. Tiene que haber una inversión en servicios y crear un plan de construcción en las condiciones de vida que hay en la provincia”, concluyó.