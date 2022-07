Qué mensaje le dedicó Esteban Bullrich a quienes buscan irse del país

Con el jardín de su casa de fondo, sentado en su silla de ruedas y luciendo una remera blanca con la leyenda “La vida es hoy”, Esteban Bullrich pronunció un conmovedor mensaje dedicado a los jóvenes argentinos que piensan en emigrar a nuevos horizontes, en medio de la inestabilidad económica que sufre el país.

“En política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. No hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias. Y por eso te necesitamos”, enfatizó ante la cámara, con el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones que consideran la posibilidad de dejar la Argentina.

Mientras Argentina está inmersa en una crisis cambiaria y el Gobierno es noticia más por sus internas que por los logros, Bullrich tuvo la necesidad de elaborar un mensaje que le permita llegar a aquellas personas que planean dejar el país para encontrar otro estilo de vida.

“Sé que quizás estés considerando dejar tus raíces, probar suerte en otro lado. Que estás cansado, frustrado y que te está costando encontrar un horizonte acá. Antes, dejame que te cuente algo de mí. En 2002, yo tenía un buen cargo en una multinacional argentina. Estaba casado y esperando a nuestra primera hija, Luz. Todo andaba encaminado. Pero algo me hacía ruido. Quería dejarle a Luz un país mejor que el que me había tocado a mí. Mi abuelo me decía que no me meta en política. Por suerte no le hice caso. Ahora tengo cinco hijos. Todavía no puedo decir que logramos el país que quiero para ellos, pero no me arrepiento un segundo de mi decisión. Vivimos en un país que no podría ser mejor. Pero perdimos la confianza en nosotros mismos, y sin confianza no podemos construir. Argentina es una decisión. El pasado no determina lo que viene y el futuro depende de lo que hagamos hoy”, subrayó Bullrich en su mensaje grabado.

Acto seguido, el ex ministro de Educación de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri hizo referencia a las enseñanzas que le está dejando la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2021.

“Y si hay algo que me enseñó la ELA es que la vida es hoy. El mañana es esperanza y yo quiero seguir trabajando por mi país. Más allá de las limitaciones y que ya no ocupo un cargo político, hay miles de cosas que sí puedo hacer y cuando las hago desaparece la angustia. No te voy a mentir. Cuando uno se involucra, se enfrenta a muchas dificultades que casi siempre son impredecibles. Te aconsejo que las enfrentes. Tené en claro quién sos y quién querés ser. Mantené el foco y tené siempre presente que lo que soñaste sigue estando ahí. No es fácil, pero por suerte no estamos solos. Aunque a veces se sienta así, tenemos que aprender a pedir ayuda. Cuando bajamos la guardia y elegimos el diálogo con quienes piensan distinto, se abre un mundo de posibilidades infinito”, sostuvo.

“En política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. No hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias. Y por eso te necesitamos. Tu mirada fresca es muy valiosa. Estás en contacto con la realidad, con tus valores y con tu identidad. Sos genuino. Sos parte de una nueva generación que busca la unidad”, aseguró Bullrich durante la grabación que compartió en redes sociales.

Por último, instó a la juventud argentina a seguir apostando en el país: “No aflojés. Ningún éxito personal supera la satisfacción de contribuir una pequeña parte de un éxito colectivo. Si tenés ganas de aflojar, me llamás. Siempre voy a tener una palabra de aliento. Siempre. Les dejo un abrazo lleno de amor y esperanza en ustedes, en Argentina”.

Fuente: Infobae