Esteban Bullrich en IDEA: “No queda mucho tiempo para rectificar el rumbo”

“Estamos en un momento histórico, crucial para definir el futuro de nuestra querida Argentina. Esta es la última oportunidad, Argentina ha empezado a tener indicadores sociales y económicos similares a países que antes no mirábamos, porque en su mayoría han sido mucho más pobres que nosotros, como los países de centroamérica o los pertenecientes a la región andina. La obstinación de la dirigencia por mantener un rumbo a pesar de las cambiantes situaciones nos ha llevado al desastre. No nos queda mucho tiempo para rectificar el rumbo y tener una salida que genere empleo, riqueza y producción”.

Con ese pedido urgente, y un extenso aplauso de pie de los presentes en el auditorio del hotel Sheraton, el ex senador Esteban Bullrich cerró este viernes el coloquio de IDEA de Mar del Plata antes de las palabras finales de los organizadores, y pidió un acuerdo entre los sectores público y privado.

“Un país mejor requiere de dirigentes políticos, empresarios, religiosos y comunitarios más comprometidos, valientes y con decisión. Para sacar a la Argentina adelante hacen falta dirigentes con valores, hacen falta equipos en todas las instituciones con ganas de transformar equipos diversos, con diferentes orígenes, que hayan transitado la gestión pública y el sector privado y que puedan coordinarse sin medias tintas”, agregó.

“Creo que esta elección es clave para tomar ese camino de progreso, por eso hoy les voy a hablar de cómo veo nuestra Argentina. No voy a hablar de ningún candidato presidencial, aunque tengo una preferencia y no es porque sea de la familia”, aseguró el ex ministro de Educación en alusión a Patricia Bullrich, y despertó las risas del auditorio.

En mayo pasado, el ex ministro había presentado su propuesta de “12 puntos para un acuerdo nacional” que conversó con diversos sectores políticos, empresarios y sindicales. Entre ellos, con la cúpula de IDEA.

“En última instancia todos seremos juzgados y a medida que pasen los años seguramente nos juzgaremos a nosotros mismos por el esfuerzo que hemos contribuido a construir una nueva sociedad, y hasta qué punto nuestros ideales y objetivos han dado forma a ese acontecimiento. Nuestro país es maravilloso, pero durante años fue mal gestionado, nos pasamos hablando de los temas sociales y de los problemas que tenemos y no terminamos de entender que la mejor forma que tenemos de salir de la pobreza es la educación de calidad y la generación de empleo”, resaltó.

Con información de Infobae