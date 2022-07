Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona

Este domingo por la tarde, Dalma Maradona anunció el nacimiento de Azul, su segunda hija fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. “¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!”, escribió la actriz en sus stories de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.

Apenas minutos después, fue Claudia Villafañe una de las primeras reaccionar ante la feliz noticia. “¡Felicidad plena! ¡Falta muy poquito para conocerte Azul de mi vida!”, escribió la orgullosa abuela junto a una foto en la que se la ve abrazada a su hija mayor. En dicho posteo, la empresaria recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas figuras como Georgina Barbarossa, Romina Pereiro y Nara Ferragut, entre otras, que la felicitaron por la nueva integrante de la familia.

Dalma anunció en febrero que estaba embarazada y ya ese mismo día en su programa de radio develó nombre y sexo de su bebé. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, había anunciado sin demasiados preámbulos sorprendiendo no solo a los oyentes, sino a sus compañeros que no sabían nada y se anoticiaban con el público.

Semanas atrás la hermana de Gianinna Maradona había contado que estaba transitando la última etapa del embarazo. “Despidiendo la panza”, había expresado en una publicación en sus stories, quien ya es madre de la pequeña Roma, de tres años. Además, había compartido en su feed una producción de fotos que le hizo Verónica Ruiz. “El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida. Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es cierto, pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo”, escribió.

En la primera imagen se la ve luciendo un vestido negro de gala largo hasta los pies, con la espalda al descubierto y mangas largas que resalta su embarazo. En la siguiente postal se ve a la actriz con un conjunto de ropa interior negro y una camisa transparente con la mirada gacha contemplando su panza, mientras la toma con sus manos. en la última, nuevamente con el mencionado vestido tomando la panza con sus manos y la cabeza inclinada hacia arriba.

A fines de junio, Dalma había celebrado una fecha muy especial: el momento en el que empezaba su relación con Andrés. Lo hizo compartiendo una imagen de su casamiento, en la que se lo ve al joven de esmoquin y anteojos negros en un momento efusivo de la noche, contrastando con su imagen siempre tranquila. Y renovó su amor con un texto entre la emotividad y la ironía. “Hace diez años este pibe me preguntó si quería ser su novia. Obvio que le dije que sí porque ahí yo ya quería todo con él”, comenzó diciendo Dalma en sus historias. “Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca me podría haber imaginado formar una familia tan linda ¡Te amo para siempre!”, continuó Dalma. Pero la cuestión no quedó allí, y hacia el final del posteo, la actriz remató con una advertencia a sus seguidoras: “Ni se les ocurra piropearlo zorras”, escribió junto a unos emojis sonrientes, dejando en claro que se trataba de una broma.

Fuente: Infobae