Delincuentes lo estafaron y le vaciaron la cuenta bancaria

La cuenta bancaria prácticamente sin fondos, de los 300.000 pesos que tenía, le dejaron delincuentes a un bahiense que fue víctima de un engaño.

Jorge Mazza, el damnificado, le contó a la redacción de La Brújula 24 que todo sucedió el pasado jueves, a hora de iniciarse el fin de semana extra largo.

“Recibí un mensaje de WathsApp donde me decían que había hecho una compra por Mercado Libre que no hice, de un teléfono celular. Hasta el logo de esa empresa figuraba en el teléfono cuando se comunican. La cuestión es que me envuelven con palabras hasta que aparezco en un cajero y allí me quedé sin nada. Se me fueron todos mis ahorros”, expresó Mazza, quien resaltó su indignación por considerar que Mercado Libre no ha hecho protección de sus datos personales.

El hombre de 75 años dijo que la comunicación –luego estableció que procedía de Córdoba- la recibió mientras acudió a un centro especializado en la visión por dolor y molestia que tenía en la los ojos.

“Veo el logo de Mercado Libre, me dice un hombre muy amable y bien hablado ‘buenas tardes señor Jorge, hemos detectado que ha comprado un teléfono celular de 104.200 pesos de última generación’. Le dije que yo no había comprado nada, me envía un código de cancelación con el logo de ellos y me pidió que fuera al cajero sin cortar la llamada. No soy un caído del catre y, sin embargo, me caí del catre. No me di cuenta de lo que pasaba porque el hombre me hablaba constantemente”, explicó.

Referenció que, al contarle a una de sus hijas lo ocurrido, ella se alertó como sabiendo de que su padre había sido víctima de una estafa.

“Tenía 300.000 y me dejaron 1.200. Empezaron a venir a mi casa mi hija y todos mis amigos a calmarme y ofrecerme plata, pero no es ese el tema. He visto a vecinos que le ha pasado lo mismo”, afirmó.

Mazza dijo que, por el fin de semana largo, recién podría mañana radicar una denuncia en la Fiscalía especializada en delitos cibernéticos, pero que en contacto con autoridades policiales le anticiparon que aún cuando el llamado procedía de un número con prefijo 011 (de Buenos Aires), la comunicación habría estado originada en Córdoba.

“Hace 52 años que tengo cuenta en el Banco Nación y jamás me imaginé que pudiera ocurrirme algo así. Cuando la Policía llamó al número de donde se comunicaron, el hombre que atendió aseguró ‘yo no robé nada, el señor me lo dio’. El policía me dijo que, lamentablemente, la plata no la podré recuperar pero haré la denuncia para tratar de que lo mismo le pueda ocurrir a otras personas”, concluyó.

“Gracias a ustedes por el servicio que prestan”

Pasadas las 17 horas, Mazza se comunicó con esta redacción para agradecer la publicación de este informe y mencionar que autoridades policiales se comunicaron con él para invitarlo a formalizar la denuncia penal sin necesidad de esperar a mañana.

“Les agradezco porque, gracias a que ustedes dieron a conocer lo ocurrido, me esperaron en una comisaría para hacer la denuncia. Gracias por el servicio que prestan”, expresó el vecino.