Usaron su asignación de crédito Procrear como excusa para vaciarle las cuentas

La noticia de la asignación de un crédito Procrear para concretar el sueño de una casa propia terminó convirtiéndose en una pesadilla para Guiliana, una mujer bahiense que desde el viernes trata de resolver una estafa que le hicieron vía telefónica.

Los delincuentes intentaron sacarle el dinero del beneficio que le otorgaron la semana pasada, pero al no estar el dinero depositado, la manipularon para acceder a sus cuentas y las vaciaron, además de pedir un préstamo por $300 mil.

Guiliana relató en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24, que el martes pasado se enteró de que era una de las beneficiarias del Procrear y que se contactarían con ella por teléfono para completar el desembolso.

“Recibo un llamado de un 011, me identifican, me dicen que llamaban de parte del Procrear y que habilitaban datos para abrir la cuenta y recibir el dinero, me pasan un correo al que ya me había estado comunicando y me rebotaban los mail. Entonces me dicen que por favor se los mande por WhatsApp”, dijo.

Guiliana compró que la cuenta fue efectivamente abierta, porque ingresó al home banking, pero al momento de ingresar en la sección de créditos, no estaba el dinero del Procrear, por lo que los estafadores cambiaron de objetivo y fueron por su cuenta sueldo.

“Me dicen me dicen que había un problema con el recibo de sueldo. Me preguntan donde cobro y les digo que en el Banco Nación y me piden completar mi DNI. Entonces me dicen que van a hacer una simulación y a los dos minutos me empiezan a llegar correos de que me habían tomado un crédito del Banco Nación por $300 mil y a la vez transferencias a otras cuentas, claramente se lo transfirieron ellos”, relató la víctima.

Al ver estos movimientos les exigió la devolución del dinero, porque además vacieron sus cuentas personales. “Allí me di cuenta de que me estaban estafando y al reclamarles me dicen que para devolverme ese dinero necesitaba un familiar, un compañero de trabajo, que me la iban a devolver si les daba otro usuario de home banking. Cuando les digo que no tengo a nadie me dicen: a raíz de que no tenés a nadie, en algún momento alguien te va a devolver la plata”, contó la afectada.

Guiliana acudió ya a los bancos involucrados, a la policía y a la fiscalía. “Tengo mucha fe en que todo va a salir a la luz y que claramente se va a solucionar, pero el mal momento no se lo deseo a nadie”, afirmó y agregó que ha recibido muy buena atención en las entidades bancarias.

El crédito que le solicitaron en el Banco Nación está paralizado hasta que la justicia decida el caso y espera que todo el proceso no afecte su asignación del Procrear.