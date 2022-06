Habló la mujer que denunció a Villa por abuso: “Me hiere verlo jugar”

Tamara Doldán, la mujer que denunció por abuso sexual a Sebastián Villa, delantero y astro de Boca, habló por primera vez y mostró su cara luego de un estricto silencio para protegerse.

En el estudio de su abogado Roberto Castillo, el hombre que impulsó su denuncia en los tribunales de Lomas de Zamora y que se convirtió en su apoyo emocional, la mujer y madre de un hijo, realizó la denuncia en la Justicia, asistió a hospitales donde se constataron sus lesiones, y enfrentó una extensa pericia psiquiátrica, donde las expertas que la analizaron coincidieron en que advertían los traumas propios de una violación. No había signos de fabulación.

Su relación con Villa, aseguraron las especialistas, estuvo marcada por la coerción, por el uso de la fuerza que ella convirtió en su propia vergüenza, entre escenas del machismo más elemental. Las fiscales creyeron en ella. Así, pidieron la detención del futbolista. La semana pasada, el juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, el mismo magistrado que elevó a juicio al delantero por violencia de género contra una pareja anterior, se negó a autorizar el arresto del jugador de Boca.

Consultada sobre qué sentía al verlo jugar, indicó: “Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”.

“Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”, agregó.

En cuanto a la valentía de hacer la denuncia, afirmó: “Muy poquitas personas sabían lo que había pasado. Solamente, las íntimas. No lo podía hablar con cualquiera. Lo hice más por mí. Ya no podía vivir más así, con eso a cuestas. No podía más. Dudé un montón. Tuve mucho miedo. Pero me di cuenta de que, sino, voy a arrastrar eso toda mi vida”.

Fuente: Infobae