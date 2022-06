“Es una imagen que no puedo olvidar”, dijo un testigo directo del trágico vuelco

Néstor brindó en LA BRÚJULA 24 un desgarrador testimonio de lo que ocurrió la noche del 2 de abril de 2013, cuando un colectivo de larga distancia de la empresa Plaza a alta velocidad terminó volcando en el kilómetro 45 de la Ruta Nacional N° 33, por el cual fue detenido ayer en su casa Ángel Román Osado, luego de que quedara firme la condena.

“Recuerdo que volvía de Tornquist a Bahía y no se veía nada porque llovía muchísimo. Venía a 70 kilómetros por hora y el colectivo me pasó como parado, pese a que había una curva. A los 500 metros mi señora y mi hija me advirtieron que el micro estaba tirado abajo”, sostuvo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y siguió con su relato pormenorizado de una situación de extremo dramatismo: “Giré en U y fui el primero en llegar al lugar del vuelco. Lo primero que vi fue al chofer, que ya estaba afuera del habitáculo, traumado. Entré por el parabrisas y lo primero que vi fue a una señora boca abajo rodeada de barro”.

“Saqué a varias personas, entre ellas un nene que se llama Marco, cuya abuela falleció en el incidente y su hermanita estaba atrapada entre los asientos. Llevé a tres personas en mi vehículo particular hasta el hospital Municipal, todos con lesiones de distintas consideración”, resaltó, en otro tramo de la entrevista radial.

Sobre cómo sobrelleva la situación, más allá de que ya transcurrieron casi 10 años, reveló: “Es una imagen que no la puedo olvidar, un accidente terrible. El chofer venía a alta velocidad, un irresponsable que no toma conciencia de que lleva pasajeros. Nunca me llamaron a declarar”.

“Incluso, uno de los pasajeros agredió de una trompada al conductor del colectivo, pero intercedí porque no era momento de pelear, sino de ayudar a sacar a la gente atrapada”, concluyó Néstor.