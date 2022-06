Nuevo ataque de perros salvajes: mataron al menos 40 gallinas

Un nuevo ataque de perros salvajes se vivió en un campo de Pringles y en esta ocasión las víctimas fueron al menos 40 gallinas.

“Nuevamente los hermosos perritos asesinos nos mataron todas las gallinas, estaban todas encerradas y algunas que son de pedigree en jaulones. Rompieron todo, todo, todo”, dijo Amalia Soto tras el incidente.

Es la segunda vez que a la familia de Amalia Soto y Luis Santana, vecinos de nuestra ciudad, le sucede algo similar, y han decidido no volver a criar gallinas.

“A la mañana se levantó Luis, miró por la ventana y veía todo blanco. Pensó que había papeles tirados”, detalló la mujer sobre cómo se dieron cuenta del ataque.

Eso que parecían muchos papeles, finalmente eran las gallinas totalmente destrozadas luego del ataque de perros en horas de la noche.

“Fue a mirar y estaban todas las gallinas muertas, y eso que hay un cerco bien cerrado que siempre vigilamos. Tenemos un perro que no queremos que salga a la calle y siempre miramos que ese cerco no esté roto”, agregó.

El caso se suma a otros ataque similares que ocurrieron en meses pasados, pero en contra de ovejas, donde murieron 30 animales y otro donde resultaron mutilados varios terneros.

En esta ocasión los caninos atravesaron no solo este cerco perimetral, sino que luego rompieron dos tejidos de gallinero y los jaulones donde se encontraban gallinas de pedigree, las que participan en concursos avícolas.

“Mataron a todas, no quedó ni una sola. Y rompieron los jaulones, pensamos que no ha sido un perro solo. Nosotros desde acá no escuchamos nada”, dijo.

Sospechan del accionar de perros de gran tamaño que han sido vistos en el barrio.

“Hace unos días una vecina vio un perro grande que iba con un gatito en la boca, después le desapareció la gata y la encontró muerta debajo de unos arbustos”.

Fuente: El Orden de Pringles