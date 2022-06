Presos en clases presenciales: “Un disparate que pondría en peligro a docentes y alumnos”

Martín Salaberry, dirigente de la UCR en Bahía Blanca, habló esta tarde con La Brújula 24 respecto de la polémica originada por el pedido de delincuentes de las cárceles local y de Saavedra para salir de la prisión y tener clases presenciales en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Sur, dentro de la Tecnicatura en Parques y Jardines.

“A mí me parece un disparate. En primer lugar si son delitos graves (violación, homicidio) y además están con condena efectiva tienen que estar en la cárcel, no tienen nada que hacer en la universidad. Se pondría en peligro a alumnos y profesores; además, sería un contrasentido en una universidad donde a todo el mundo hoy en día se le exige que se capacite por la Ley Micaela para estar formado en esta materia y, tener en clase al lado de un alumno o de una docente dictando clase me parece que no corresponde. Eso no significa que los presos no deban tener en su ámbito la posibilidad de tener un oficio o de estudiar y formarse, pero cumpliendo la condena en la cárcel. En la universidad no tienen nada que hacer”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

Agregó que sería un agravante la presencia de un recluso en la casa de altos estudios porque tendría que tener custodia. “Es algo que no cabe en cualquier mente porque son dos cosas distintas. La reinserción que pueda tener una persona que cometió un delito tiene que ser en el ámbito que le toca; si está privado de la libertad, ese lugar debe ser la cárcel; no se pueden tener excepciones”.

“Yo creo que a la persona que está privada de la libertad se le debe enseñar un oficio y tiene que trabajar. Tiene que devolverle a la comunidad lo que nosotros, con los impuestos, hacemos. Cierto es que hay que reinsertarlos en la sociedad pero la capacitación tiene que ser en ese lugar y también tienen que trabajar. Soy partidario de eso”, agregó.

Salaberry consideró que la intención que tienen los internos es “un artilugio para tomar atajos para tomar un poco de aire y salir de la prisión”.

“Que no se haga uso de la figura de la educación presencial en la universidad para dar beneficio a una persona que está privada de la libertad y que debe estar cumpliendo condena en la cárcel. Parte del problema que tenemos en la Argentina es como que vivimos el reino del revés”, concluyó.