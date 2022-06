Desgarrador mensaje de Marengo tras no quedar embarazada: “Una piña en la cara”

Rocío Marengo se expresó por primera vez en los medios sobre la caída de su proyecto de ser mamá y se mostró muy angustiada. La exparticipante de Bailando por un Sueño hizo saber al público cómo recibió la fuerte noticia y aseguró que lo seguirá intentando.

“Fue como una piña en la cara porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad, seguridad, orgullo. Fue todo tan lindo, fluía y fluía, pero bueno, son cosas que pasan. Está dentro de las re posibilidades que salga así, el tema es que hay que seguir e intentarlo e intentarlo”, expresó la expareja de Eduardo Fort, con un tono de angustia en medio de una entrevista en LAM.

Marengo aseguró que a pesar de la angustia y la desazón va a seguir adelante y señaló: “Veremos cómo sigo, no tengo ni idea. Ahora hay que esperar un poco más para tomar la decisión”. “Lo quise hacer público así de una porque si se llegaba a filtrar me iba a caer re mal”, continuó la exconcursante de MasterChef Celebrity sobre su decisión. Y agregó: “Por eso preferí enfrentar la situación y bancarla, no me hubiese gustado que se filtre algo tan personal, como todo el mundo ya esta al tanto me sentí en la obligación de contarlo”.

“Igual lo hago con cariño porque me sentí muy apoyada por todas las personas que preguntaban si había quedado o no”, concluyó su descargo Rocío Marengo en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de su programa en América TV.

Fuente: LB24 / El Destape.