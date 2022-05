El descargo de Canapino: “El audio está cortado y no salió completo”

“El audio que salió está cortado. Hay una conversación previa y no salió entero”, afirmó Agustín Canapino sobre el polémico audio que se conoció durante la final de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, en alusión a la performance del Toyota Camry de Matías Rossi, al retirarse del edificio de la ACTC, en el barrio porteño de Caballito.

Tras la competencia, en la pista santiagueña, Canapino había indicado que mantenía una charla con su ingeniero y que el mismo habría sido editado al emitirse en la TV. “Ya no quedan códigos. Está mal porque era una conversación mía con el equipo. Si se escuchó eso, lo lamento”, aseveró entonces el tetracampeón de TC.

Canapino, quien integra desde este año nuevamente el equipo JP Carrera, debió concurrir a las 14.00 hora a Bogotá 166, por la citación que le envió la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) para aclarar la situación. Al retirarse, el arrecifeño habló con Campeones y se refirió sobre la difusión de las conversaciones entre los pilotos y sus equipos.

“Es algo que no está claro, y me gustaría que se lo haga. Si bien sabemos que hay conversaciones que se pasan, hay otras que no. En lo personal nunca me imaginé que algo así sería público. Estaría bueno que se deje bien expresado que eso puede darse a conocer y lo escuche la categoría”, indicó.

Fuente: LB24 / Campeones.