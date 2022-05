Su hijo está preso por agredirla: pide que lo ayuden porque su problema es psicológico

La madre de un joven que está detenido desde el miércoles por una fuerte agresión en su contra, pide que el hombre necesita ayuda, porque padece un problema psicológico y no solo de adicción a las drogas.

“Yo quiero lo mejor para él, que lo ayuden. Lo pedí una banda de veces, pero no me ayudan. No es solo un problema de adicción, es psicológico y psiquiátrico”, dijo Carina en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Se trata de Alexis Damián Guerra, cuyo arresto se hizo efectivo en Libertad y Daniel de Solier de Ingeniero White.

“Se exalta, te quiere pegar y te pega, pero es otro problema. Yo no lo quiero ver preso”, aseguró Carina y agregó que no es la primera vez que recurre a los medios para pedir ayuda para su hijo.

Detalló que él “estuvo en tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, estuvo medicado. No pude internarlo, porque para internarlo me decían que tenía que ser en medio de un brote psicótico”.

En el episodio más reciente que vivió con su hijo Carina relató que la tomó por el cuello, donde tiene un tumor, e intentó agarrar, presume ella, un cuchillo del bajomesada.