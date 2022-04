Piden ayuda para enfermera pringlense que enfrenta una grave patología

La enfermera pringlense Adriana Aguirre necesita de la ayuda de todos. Le descubrieron una enfermedad (neurosarcoidosis agresiva) que le afecta varios órganos. Compañeras de trabajo piden todo tipo de colaboración para costear el tratamiento.

“Todos por Adriana” es el lema de un video que se hizo viral en las últimas horas en esa ciudad bonaerense, por el que se busca ir en auxilio de la profesional que enfrenta un mal que repercute también en las extremidades tanto superiores como inferiores.

“Adriana es enfermera desde hace más de 30 años, en tiempos de pandemia trabajó incansablemente, dio todo, y hoy nos necesita más que nunca”, indicaron en el video sus compañeras de trabajo.

Adriana Aguirre, la enfermera pringlense que está siendo tratada de neurosarcoidosis.

Hoy tiene afectada la vista, medula, corazón, el miembro superior izquierdo y ambos miembros inferiores. La pringlense se tuvo que alquilar un trípode y silla de ruedas para poder movilizarse.

El tratamiento es muy costoso por los estudios, movilización y medicación que conlleva (la droga que necesita vale 260 mil pesos mensuales), por ello es que se pide una ayuda mediante deposito en una cuenta bancaria.

“No es justo que no pueda recibir atención médica por no tener dinero para el tratamiento” señalaron sus compañeros de trabajo, según reflejan los colegas de El Orden de Coronel Pringles.

“Los estudios avivaron la enfermedad”

Estefanía, hija de Adriana Aguirre, habló esta tarde con La Brújula 24 en el programa “Nunca es tarde” sobre la difícil situación familiar que atraviesan.

“Mamá está pasando unos días medio complicaditos porque los estudios que le han hecho es como que le avivaron un poco la enfermedad. El neurólogo con el que se atiende en Coronel Suárez nos confirmó que es así”, expresó.

La joven precisó que su mamá tiene problemas de movilidad en los brazos o las piernas.

“La pierna derecha actualmente la arrastra”, precisó.

Explicó de qué forma su madre descubrió el mal que tiene.

“Estaba trabajando en el hospital. Iba con la camilla con un paciente, se le trabó la camilla y se fracturó una costilla. Le hacen una tomografía y ahí ven que tiene manchas en los pulmones. Al principio creían que era una especie de cáncer que estaba haciendo metástasis, pero vimos a un Hematólogo y a una Neumonóloga que podía ser una sarcoidosis. Ahora es una neurosarcoidosis muy agresiva”, indicó.

Dio cuenta de los elevados costos que tiene todo el tratamiento que Adriana está haciendo.

“Las corticoides no le dieron resultado. La enfermedad no tiene cura, pero esa medicación aplaca los síntomas y responde en algunos pacientes. En el caso de mamá no respondió y la enfermedad crece a pasos agigantados. Por eso quieren probar con una nueva medicación. Los 60 comprimidos salen 260.000 pesos”, mencionó.

A eso se le debe sumar los gastos por traslados, diagnósticos y otros estudios médicos.

¿Cómo se puede ayudar?

Quienes deseen dar una mano y contribuir a la continuidad del tratamiento de Adriana Aguirre, pueden comunicarse con ella al número 2914467875, o bien realizar una transferencia a la cuenta bancaria CBU 0140351803684651775538, cuenta DNI alias: AVAL.ARMADA.CHACRA