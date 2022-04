Hubo temor por una fuga en una empresa del Polo Petroquímico

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE), Walmir Morete, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, en relación a una fuga detectada en la empresa Unipar del Polo Petroquímico.

En concreto, dijo que el evento en cuestión ocurrió poco antes de las 10 de la mañana. “Lo que hacemos es monitorear el perímetro de la planta para evitar que el escape se expanda, tenerlo controlado”, indicó.

De igual modo, aclaró que no se registraron operarios lesionados y que la situación estaría contenida. “Se llamó a los bomberos por una cuestión de protocolo. Aún no sabemos la gravedad, pero sí sabemos que no hay heridos”.

“Lo tienen controlado con una cortina de agua, es como un abanico que se hace. Pero nosotros igual tenemos que estar haciendo mediciones”, aseveró. Y explicó que “la fuga es de VCM –Cloruro de Vinilo Monómero-, que es un producto que ellos utilizan. Por el momento entiendo que no habría riesgos”.

Minutos más tarde, la producción del programa volvió a comunicarse con Morete, quien aseguró que la situación estaba totalmente controlada. “El tema del confinamiento de la gente es por protocolo, pero no hay que alarmar a la población. Y no sonaron las sirenas porque no era una situación para alertar a la comunidad, fue algo interno”.

El comunicado de la empresa

Unipar informa, en relación a la pérdida de producto sufrida en la mañana de hoy en su unidad productiva de CVM, que pasadas las 10.40hs se da por concluido la emergencia catalogada como PRET Nivel 1 en conformidad con las regulaciones vigentes.

El evento fue controlado por la Brigada interna y quedó circunscripto al área operativa de la planta. Todos los mecanismos de contingencia y seguridad previstos funcionaron positivamente y no se registraron personas afectadas. El equipo afectado se encuentra bloqueado y la línea despresurizada. El complejo está operando con normalidad en condición segura.