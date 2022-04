Esteban Tries: “Si queremos reconstruir la nación hay que mirar a Malvinas hacia el futuro”

Esteban Tries, ex combatiente de Malvinas, aseguró que el futuro del país está en ver a Malvinas hacia el futuro y dejar atrás la heridas para reconstruir a la nación.

“Hasta los 40 años de la Guerra de Malvinas, los veteranos esperamos: los primeros 10 años no hubo nadie, a los 20 empezamos a circular, entre los 20 y 30 entendimos que hablar de la guerra era tamizar lo espantoso que es la guerra y rescatar los valores”, señaló en el Instragram Live de La Brújula 24.

Tries relató cómo fue para él los días de la guerra, las experiencias que vivió junto a sus compañeros y la forma en que abordó su vida tras los combates. Además, presentó una perspectiva sobre el futuro del país y las islas.

“Malvinas hizo un giro de 180 grados. Ahora sí es futuro. Si queremos reconstruir nuestra nación es mirando hacia Malvinas, pero hacia el futuro, porque Malvinas es la puerta de ingreso a la Antártida, que hoy todavía es un continente virgen al que están aferrados todos los imperios del mundo que quieren quedarse con los recursos naturales”, afirmó.

Tries detalló que en su opinión “los ingleses no te largan las islas porque tienen la visión hacia adelante y nosotros tratando de ver como emparchamos si hubo 30 mil y la guerra. Los castigos ya están, los 42 tipos que están juzgados, están castigados por el soldado, no van a un desfile, no salen de su casa, la sociedad los castigó y Dios lo castigó, ya se hizo justicia”.

“Hay generaciones que necesitan apoyo para poder volar a reconstruir nuestra nación”, concluyó.

