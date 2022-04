Kicillof pidió al FMI terminar con el ajuste

Desde Arrecifes, adonde fue a entregar viviendas, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo un llamado de atención al staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) después de que el Gobierno sellara un acuerdo con el organismo que sacudió la interna oficialista y que el mandatario -fiel a Cristina Kirchner pero con buena sintonía con Alberto Fernández- miró de manera cauta y sin frases rimbombantes.

“Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender”, advirtió el mandatario del Frente de Todos, quien también puso sobre la mesa la compleja realidad que se vive en el territorio que gobierna, como consecuencia de la escalada de precios influida por la situación internacional. “En el conurbano y el interior no da más la situación social”, resumió.

Para justificar su pedido al organismo de crédito, el mandatario dijo: “Estamos en una guerra en todo el planeta, con situaciones muy extremas, venimos de una pandemia muy grave y necesitamos seguir recuperándonos”. Comentó, además, que desde la Provincia acompañarán las medidas nacionales para contener la inflación en un momento de “presión muy alta” sobre los precios de la energía y de los alimentos por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pese a que ponderó la “recuperación muy fuerte” en algunos indicadores -como la reducción en la tasa de desempleo o de la pobreza- y que no se lo atribuyó a un rebote de la economía, admitió que eso todavía no se percibe en algunos sectores. “Falta la distribución de los ingresos, los salarios, y eso implica que los precios dejen de subir”, planteó Kicillof.

Fiel a su estilo, el gobernador apuntó también contra aquellos que especulan con las ganancias en este contexto bélico: “Los precios de guerra que hay que en el mundo para algunos son un negocio bárbaro, el problema es que si a esos precios de guerra los cobramos en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa que no tiene que ver con el esfuerzo y la inversión, sino con una guerra en Europa. No hay un derecho específico, sino una eventualidad”.

Entonces, señaló que ante esta situación “algunos se van a enriquecer mucho” y otros “se van a empobrecer mucho”, por lo que consideró correcto que la administración nacional tome decisiones y sancione a quienes no las cumplen. “Es fácil aparecer acompañando medidas y después incumplirlas”, señaló, en una clara alusión a las empresas harineras multadas por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Fuente: La Nación