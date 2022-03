Lo encontraron desnudo y muy golpeado en un terreno baldío

Una escena que genera mucha preocupación sorprendió a propios y extraños esta mañana en el barrio Coronel Maldonado. Y ahora la policía investiga lo ocurrido.

Fue en la calle Don Bosco al 3500, en un descampado, donde vecinos encontraron a un joven totalmente desnudo, muy golpeado y con partes del cuerpo quemadas. A su lado, una fogata en la que presumiblemente había restos de su propia ropa chamuscada.

Cecilia es una vecina del sector y ella, junto a otro hombre que habita el sector, fueron quienes dieron aviso a las autoridades. “Yo iba a trabajar, eran más o menos las 6:45, y había un vecino con las luces de la camioneta prendidas”.

“El camino ahí se hace un embudo y estaba el pibe tirado en el piso, en un charco de sangre y desnudo. El hombre lo estaba tapando con una campera. No podía hablar, no se si estaba drogado o borracho, no se le entendía nada”, dijo la mujer.

Y a modo de detalle, sostuvo que “había fuego, creo que era su remera. Las zapatillas de él no estaban ahí. Para mi le robaron, vendría capaz que un poco tomado, es jovencito, y ni siquiera tenía puesto el calzoncillo. Las medias las tenía impecables”.

De acuerdo a su relato, se trataría de un joven de poco más de 20 años. “Lo único que decía era ‘ayudame, ayudame’. Tenía la frente abierta y la nariz rota”. “Es todo campo ahí, a unos 100 metros hay una arbolada”.

El lugar donde hallaron al joven. (Foto Pablo Noir – La Brújula 24)

Es importante mencionar que el damnificado está internado en el Hospital Municipal. Los médicos que le brindaron la primera asistencia indicaron que presentaba algunas quemaduras en tronco, manos y pies, además de traumatismo de cráneo e hipotermia.