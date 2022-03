Arrestaron a conocida delincuente bahiense: participó de un asalto a un familiar de Berni

En las últimas horas de ayer miércoles arrestaron en la localidad de Azul a cuatro personas sospechadas de haberle robado, en Rauch, a un familiar del ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni: una es oriunda de Bahía y tiene frondoso prontuario.

Se trata de Violeta Campos, de 30 años. En 2021 había sido condenada a 7 años de cárcel por una violenta entradera en la casa del abogado Miguel Ángel Asad, pero se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.

Los otros arrestados son el tresarroyense Maximiliano Zalasar, conocido como “Vieja”, Pablo Adrián Sabatini, de 41 y nativo de Adrogué, y Carlos Aguirre Silva, de 35 años y oriundo de Berazategui.

De acuerdo a lo que publica esta mañana el sitio La Voz del Pueblo, Zalasar quiso pasar desapercibido dando una identidad falsa, aunque al ingresar sus huellas por el sistema “Morpho Touch”, quedó en evidencia el pedido de captura activo.

Todo comenzó alrededor de las 16.30 cuando dos hombres irrumpieron en una joyería ubicada en la calle Alem, entre San Martín y Garralda, de la localidad de Rauch, donde amenazaron a su propietario, César Alessandro, quien según trascendió es familiar del ministro Berni.

Durante el asalto, del cual no trascendió el monto de lo sustraído, los delincuentes hirieron al comerciante con un arma blanca, sin llegar a provocarle lesiones graves y huyeron caminando. Por su parte, el herido debió ser asistido por una ambulancia del SAME, aunque el carácter de las heridas no requirieron internación.

Aparentemente, a pocos metros de ahí, los esperaba una camioneta marca Volkswagen Amarok con la que escaparon de la ciudad en dirección a Azul, donde fueron interceptados por personal de la Comisaría Primera, Vial, CPR y DDI, cuando llegaban a la intersección de las rutas 60 y 3.

Los detenidos quedaron alojados en una comisaría de Azul a disposición de la Justicia de ese distrito, acusados del delito de “robo calificado”, se indicó.