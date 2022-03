La periodista bahiense Martina Mozo estaba en el tren: “No fue una tragedia de casualidad”

La periodista bahiense Martina Mozo –desde hace años radicada en Barcelona, España– estaba a bordo del tren que descarriló esta mañana, a pocos kilómetros de Olavarría.

“Fueron varios vagones afectados, no fue tragedia de casualidad”, le dijo la profesional al equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

“Lo primero a decir es que no hay heridos de gravedad, son cerca de 20 que fueron ya atendidos. Ya será motivo de investigación saber lo que pasó. Yo me acabo de bajar, los conté y son 7 los vagones afectados. No fue una tragedia de casualidad”, explicó.

“Son los primeros desde donde están los maquinistas. Yo estaba más o menos en el octavo, el de atrás mío se dobló un poco pero no llegó a salirse de la vía. Los bomberos nos ayudaron, aunque pudimos bajar por nuestros propios medios. Hay algunos que no se cayeron de casualidad, es como que quedó todo apretado”, aseveró.

En relación a los posibles motivos y los momentos de tensión vividos en el lugar, dijo que “hubo gente que nos decía que sí escuchó un estruendo muy fuerte, no fue nuestro caso más allá de la frenada. No se cortó la luz, pero no podíamos ver para afuera. En un momento vimos humo y ahí empezó un poco el pánico, había gente desesperada, mucha gente grande”.

“Ya había salido tarde de Buenos Aires, como dos horas por un corte, es como que ya venía raro el panorama. De momento nos informaron que nos iban a evacuar y nos llevan a Olavarría en colectivo. Estimo que el traslado a Bahía será de la misma manera”, señaló.

Más temprano, La Brújula 24 también pudo dialogaron con otro pasajero, en su caso con destino final Monte Hermoso, y con uno de los bomberos presentes en el sector. Ambos coincidieron en que las personas lesionadas habían sufrido golpes menores.