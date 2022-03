Se conoce el fixture para el Federal A 2022

En las últimas horas se conoció el fixture para el Torneo Federal A 2022, en el que compiten cuatro equipos bahienses: Liniers, Villa Mitre, Olimpo y Sansinena.

Estas son todas las fechas de la competencia:

1ra. fecha – 27 marzo 2022

INDEPENDIENTE vs. D.ARGENTINO

OLIMPO vs. C.DEPORTIVO

SP.ESTUDIANTES vs. LINIERS

CAMIONEROS vs. J.U.UNIVERSITARIO

SP.DESAMPARADOS vs. FC.OESTE

CIPOLLETTI vs. PEÑAROL

V.MITRE vs. HURACAN LH

CIUDAD BOLIVAR vs. SANSINENA

libre: SOL DE MAYO

2da. fecha – 03 abril 2022

SANSINENA vs. V.MITRE

HURACAN LH vs. CIPOLLETTI

PEÑAROL vs. SP.DESAMPARADOS

FC.OESTE vs. CAMIONEROS

J.U.UNIVERSITARIO vs. SP.ESTUDIANTES

LINIERS vs. OLIMPO

C.DEPORTIVO vs. INDEPENDIENTE

D.ARGENTINO vs. SOL DE MAYO

libre: CIUDAD BOLIVAR

3ra. fecha – 10 abril 2022

SOL DE MAYO vs. C.DEPORTIVO

INDEPENDIENTE vs. LINIERS

OLIMPO vs. J.U.UNIVERSITARIO

SP.ESTUDIANTES vs. FC.OESTE

CAMIONEROS vs. PEÑAROL

SP.DESAMPARADOS vs. HURACAN LH

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

V.MITRE vs. CIUDAD BOLIVAR

libre: D.ARGENTINO

4ta. fecha – 17 abril 2022

CIUDAD BOLIVAR vs. CIPOLLETTI

SANSINENA vs. SP.DESAMPARADOS

HURACAN LH vs. CAMIONEROS

PEÑAROL vs. SP.ESTUDIANTES

FC.OESTE vs. OLIMPO

J.U.UNIVERSITARIO vs. INDEPENDIENTE

LINIERS vs. SOL DE MAYO

C.DEPORTIVO vs. D.ARGENTINO

libre: V.MITRE

5ta. fecha – 24 abril 2022

D.ARGENTINO vs. LINIERS

SOL DE MAYO vs. J.U.UNIVERSITARIO

INDEPENDIENTE vs. FC.OESTE

OLIMPO vs. PEÑAROL

SP.ESTUDIANTES vs. HURACAN LH

CAMIONEROS vs. SANSINENA

SP.DESAMPARADOS vs. CIUDAD BOLIVAR

CIPOLLETTI vs. V.MITRE

libre: C.DEPORTIVO

6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022

V.MITRE vs. SP.DESAMPARADOS

CIUDAD BOLIVAR vs. CAMIONEROS

SANSINENA vs. SP.ESTUDIANTES

HURACAN LH vs. OLIMPO

PEÑAROL vs. INDEPENDIENTE

FC.OESTE vs. SOL DE MAYO

J.U.UNIVERSITARIO vs. D.ARGENTINO

LINIERS vs. C.DEPORTIVO

libre: CIPOLLETTI

7ma. fecha – 08 mayo 2022

C.DEPORTIVO vs. J.U.UNIVERSITARIO

D.ARGENTINO vs. FC.OESTE

SOL DE MAYO vs. PEÑAROL

INDEPENDIENTE vs. HURACAN LH

OLIMPO vs. SANSINENA

SP.ESTUDIANTES vs. CIUDAD BOLIVAR

CAMIONEROS vs. V.MITRE

SP.DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

libre: LINIERS

8va. fecha – Sábado 14 mayo 2022

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

V.MITRE vs. SP.ESTUDIANTES

CIUDAD BOLIVAR vs. OLIMPO

SANSINENA vs. INDEPENDIENTE

HURACAN LH vs. SOL DE MAYO

PEÑAROL vs. D.ARGENTINO

FC.OESTE vs. C.DEPORTIVO

J.U.UNIVERSITARIO vs. LINIERS

libre: SP.DESAMPARADOS

9na. fecha – Miércoles 18 mayo 2022

LINIERS vs. FC.OESTE

C.DEPORTIVO vs. PEÑAROL

D.ARGENTINO vs. HURACAN LH

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

INDEPENDIENTE vs. CIUDAD BOLIVAR

OLIMPO vs. V.MITRE

SP.ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. SP.DESAMPARADOS

libre: J.U.UNIVERSITARIO

10ma. fecha – 22 mayo 2022

SP.DESAMPARADOS vs. SP.ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

V.MITRE vs. INDEPENDIENTE

CIUDAD BOLIVAR vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. D.ARGENTINO

HURACAN LH vs. C.DEPORTIVO

PEÑAROL vs. LINIERS

FC.OESTE vs. J.U.UNIVERSITARIO

libre: CAMIONEROS

11ra. fecha – 29 mayo 2022

J.U.UNIVERSITARIO vs. PEÑAROL

LINIERS vs. HURACAN LH

C.DEPORTIVO vs. SANSINENA

D.ARGENTINO vs. CIUDAD BOLIVAR

SOL DE MAYO vs. V.MITRE

INDEPENDIENTE vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. SP.DESAMPARADOS

SP.ESTUDIANTES vs. CAMIONEROS

libre: FC.OESTE

12da. fecha – 05 junio 2022

CAMIONEROS vs. OLIMPO

SP.DESAMPARADOS vs. INDEPENDIENTE

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

V.MITRE vs. D.ARGENTINO

CIUDAD BOLIVAR vs. C.DEPORTIVO

SANSINENA vs. LINIERS

HURACAN LH vs. J.U.UNIVERSITARIO

PEÑAROL vs. FC.OESTE

libre: SP.ESTUDIANTES

13ra. fecha – 12 junio 2022

FC.OESTE vs. HURACAN LH

J.U.UNIVERSITARIO vs. SANSINENA

LINIERS vs. CIUDAD BOLIVAR

C.DEPORTIVO vs. V.MITRE

D.ARGENTINO vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. SP.DESAMPARADOS

INDEPENDIENTE vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. SP.ESTUDIANTES

libre: PEÑAROL

14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022

SP.ESTUDIANTES vs. INDEPENDIENTE

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

SP.DESAMPARADOS vs. D.ARGENTINO

CIPOLLETTI vs. C.DEPORTIVO

V.MITRE vs. LINIERS

CIUDAD BOLIVAR vs. J.U.UNIVERSITARIO

SANSINENA vs. FC.OESTE

HURACAN LH vs. PEÑAROL

libre: OLIMPO

15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022

PEÑAROL vs. SANSINENA

FC.OESTE vs. CIUDAD BOLIVAR

J.U.UNIVERSITARIO vs. V.MITRE

LINIERS vs. CIPOLLETTI

C.DEPORTIVO vs. SP.DESAMPARADOS

D.ARGENTINO vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. SP.ESTUDIANTES

INDEPENDIENTE vs. OLIMPO

libre: HURACAN LH

16ta. fecha – 26 junio 2022

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

SP.ESTUDIANTES vs. D.ARGENTINO

CAMIONEROS vs. C.DEPORTIVO

SP.DESAMPARADOS vs. LINIERS

CIPOLLETTI vs. J.U.UNIVERSITARIO

V.MITRE vs. FC.OESTE

CIUDAD BOLIVAR vs. PEÑAROL

SANSINENA vs. HURACAN LH

libre: INDEPENDIENTE

17ma. fecha – 03 julio 2022

HURACAN LH vs. CIUDAD BOLIVAR

PEÑAROL vs. V.MITRE

FC.OESTE vs. CIPOLLETTI

J.U.UNIVERSITARIO vs. SP.DESAMPARADOS

LINIERS vs. CAMIONEROS

C.DEPORTIVO vs. SP.ESTUDIANTES

D.ARGENTINO vs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

libre: SANSINENA

18va. fecha – 10 julio 2022

D.ARGENTINO vs. INDEPENDIENTE

C.DEPORTIVO vs. OLIMPO

LINIERS vs. SP.ESTUDIANTES

J.U.UNIVERSITARIO vs. CAMIONEROS

FC.OESTE vs. SP.DESAMPARADOS

PEÑAROL vs. CIPOLLETTI

HURACAN LH vs. V.MITRE

SANSINENA vs. CIUDAD BOLIVAR

libre: SOL DE MAYO

19na. fecha – Sábado 16 julio 2022

V.MITRE vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. HURACAN LH

SP.DESAMPARADOS vs. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. FC.OESTE

SP.ESTUDIANTES vs. J.U.UNIVERSITARIO

OLIMPO vs. LINIERS

INDEPENDIENTE vs. C.DEPORTIVO

SOL DE MAYO vs. D.ARGENTINO

libre: CIUDAD BOLIVAR

20ma. fecha – Miércoles 20 julio 2022

C.DEPORTIVO vs. SOL DE MAYO

LINIERS vs. INDEPENDIENTE

J.U.UNIVERSITARIO vs. OLIMPO

FC.OESTE vs. SP.ESTUDIANTES

PEÑAROL vs. CAMIONEROS

HURACAN LH vs. SP.DESAMPARADOS

SANSINENA vs. CIPOLLETTI

CIUDAD BOLIVAR vs. V.MITRE

libre: D.ARGENTINO

21ra. fecha – 24 julio 2022

CIPOLLETTI vs. CIUDAD BOLIVAR

SP.DESAMPARADOS vs. SANSINENA

CAMIONEROS vs. HURACAN LH

SP.ESTUDIANTES vs. PEÑAROL

OLIMPO vs. FC.OESTE

INDEPENDIENTE vs. J.U.UNIVERSITARIO

SOL DE MAYO vs. LINIERS

D.ARGENTINO vs. C.DEPORTIVO

libre: V.MITRE

22da. fecha – 31 julio 2022

LINIERS vs. D.ARGENTINO

J.U.UNIVERSITARIO vs. SOL DE MAYO

FC.OESTE vs. INDEPENDIENTE

PEÑAROL vs. OLIMPO

HURACAN LH vs. SP.ESTUDIANTES

SANSINENA vs. CAMIONEROS

CIUDAD BOLIVAR vs. SP.DESAMPARADOS

V.MITRE vs. CIPOLLETTI

libre: C.DEPORTIVO

23ra. fecha – 07 agosto 2022

SP.DESAMPARADOS vs. V.MITRE

CAMIONEROS vs. CIUDAD BOLIVAR

SP.ESTUDIANTES vs. SANSINENA

OLIMPO vs. HURACAN LH

INDEPENDIENTE vs. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. FC.OESTE

D.ARGENTINO vs. J.U.UNIVERSITARIO

C.DEPORTIVO vs. LINIERS

libre: CIPOLLETTI

24ta. fecha – 14 agosto 2022

J.U.UNIVERSITARIO vs. C.DEPORTIVO

FC.OESTE vs. D.ARGENTINO

PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

HURACAN LH vs. INDEPENDIENTE

SANSINENA vs. OLIMPO

CIUDAD BOLIVAR vs. SP.ESTUDIANTES

V.MITRE vs. CAMIONEROS

CIPOLLETTI vs. SP.DESAMPARADOS

libre: LINIERS

25ta. fecha – Sábado 20 agosto 2022

CAMIONEROS vs. CIPOLLETTI

SP.ESTUDIANTES vs. V.MITRE

OLIMPO vs. CIUDAD BOLIVAR

INDEPENDIENTE vs. SANSINENA

SOL DE MAYO vs. HURACAN LH

D.ARGENTINO vs. PEÑAROL

C.DEPORTIVO vs. FC.OESTE

LINIERS vs. J.U.UNIVERSITARIO

libre: SP.DESAMPARADOS

26ta. fecha – Miércoles 24 agosto 2022

FC.OESTE vs. LINIERS

PEÑAROL vs. C.DEPORTIVO

HURACAN LH vs. D.ARGENTINO

SANSINENA vs. SOL DE MAYO

CIUDAD BOLIVAR vs. INDEPENDIENTE

V.MITRE vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. SP.ESTUDIANTES

SP.DESAMPARADOS vs. CAMIONEROS

libre: J.U.UNIVERSITARIO

27ma. fecha – 28 agosto 2022

SP.ESTUDIANTES vs. SP.DESAMPARADOS

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

INDEPENDIENTE vs. V.MITRE

SOL DE MAYO vs. CIUDAD BOLIVAR

D.ARGENTINO vs. SANSINENA

C.DEPORTIVO vs. HURACAN LH

LINIERS vs. PEÑAROL

J.U.UNIVERSITARIO vs. FC.OESTE

libre: CAMIONEROS

28va. fecha – 04 septiembre 2022

PEÑAROL vs. J.U.UNIVERSITARIO

HURACAN LH vs. LINIERS

SANSINENA vs. C.DEPORTIVO

CIUDAD BOLIVAR vs. D.ARGENTINO

V.MITRE vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. INDEPENDIENTE

SP.DESAMPARADOS vs. OLIMPO

CAMIONEROS vs. SP.ESTUDIANTES

libre: FC.OESTE

29na. fecha – 11 septiembre 2022

OLIMPO vs. CAMIONEROS

INDEPENDIENTE vs. SP.DESAMPARADOS

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

D.ARGENTINO vs. V.MITRE

C.DEPORTIVO vs. CIUDAD BOLIVAR

LINIERS vs. SANSINENA

J.U.UNIVERSITARIO vs. HURACAN LH

FC.OESTE vs. PEÑAROL

libre: SP.ESTUDIANTES

30ma. fecha – 18 septiembre 2022

HURACAN LH vs. FC.OESTE

SANSINENA vs. J.U.UNIVERSITARIO

CIUDAD BOLIVAR vs. LINIERS

V.MITRE vs. C.DEPORTIVO

CIPOLLETTI vs. D.ARGENTINO

SP.DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE

SP.ESTUDIANTES vs. OLIMPO

libre: PEÑAROL

31ra. fecha – 25 septiembre 2022

INDEPENDIENTE vs. SP.ESTUDIANTES

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

D.ARGENTINO vs. SP.DESAMPARADOS

C.DEPORTIVO vs. CIPOLLETTI

LINIERS vs. V.MITRE

J.U.UNIVERSITARIO vs. CIUDAD BOLIVAR

FC.OESTE vs. SANSINENA

PEÑAROL vs. HURACAN LH

libre: OLIMPO

32da. fecha – 02 octubre 2022

SANSINENA vs. PEÑAROL

CIUDAD BOLIVAR vs. FC.OESTE

V.MITRE vs. J.U.UNIVERSITARIO

CIPOLLETTI vs. LINIERS

SP.DESAMPARADOS vs. C.DEPORTIVO

CAMIONEROS vs. D.ARGENTINO

SP.ESTUDIANTES vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. INDEPENDIENTE

libre: HURACAN LH

33ra. fecha – 09 octubre 2022

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

D.ARGENTINO vs. SP.ESTUDIANTES

C.DEPORTIVO vs. CAMIONEROS

LINIERS vs. SP.DESAMPARADOS

J.U.UNIVERSITARIO vs. CIPOLLETTI

FC.OESTE vs. V.MITRE

PEÑAROL vs. CIUDAD BOLIVAR

HURACAN LH vs. SANSINENA

libre: INDEPENDIENTE

34ta. fecha – 16 octubre 2022

CIUDAD BOLIVAR vs. HURACAN LH

V.MITRE vs. PEÑAROL

CIPOLLETTI vs. FC.OESTE

SP.DESAMPARADOS vs. J.U.UNIVERSITARIO

CAMIONEROS vs. LINIERS

SP.ESTUDIANTES vs. C.DEPORTIVO

OLIMPO vs. D.ARGENTINO

INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO

libre: SANSINENA

Fuente: Ascenso Interior