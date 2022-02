Lo mordió un perro e imaginó lo peor: “Pensé que me comía la mano”

“Pensé que me comía la mano, es por ello que no quiero que a otras personas, les pase lo mismo”, expresó Cristian Gandolfi, un pringlense que hace 12 días, mientras paseaba con su perro, fue atacado por un perro raza Sharpei que le produjo serias heridas en una de sus manos, donde tuvieron que aplicarle 16 puntos de sutura.

Según indicó, el propietario del perro no lo ayudó y una pareja que circulaba en auto, lo trasladó hasta el nosocomio local. Hoy continúa sin poder trabajar y recuperándose de las heridas, además de haber tenido que costear todos los gastos médicos.

En diálogo con “El Diario de Pringles” expresó “cuando intento separar a los perros, el otro me agarra la mano y no me suelta. El chico quería abrirle la boca, pero me tiraba y lastimaba más”. “Una vez que los separamos, me voy caminando chorreando sangre, y pasa una pareja en auto a la que le agradezco mucho que me llevó al hospital. Cuando llegué me desmayé, me dieron varias inyecciones y 16 puntos”, agregó.

Cristian Gandolfi

El incidente se produjo en calle Alvear al 700 de Coronel Pringles. “Desde hace 12 días estoy yendo a la enfermería a curarme la mano y viendo cuándo me pueden sacar los puntos, ya que hasta el momento no han podido y está muy hinchada la mano. Después no sé si voy a tener que hacer rehabilitación, ya que no puedo ni mover la mano. En casa no puedo hacer nada: limpiar ni cocinar ni trabajar”, afirmó Gandolfi.

El damnificado se quejó por la falta de atención del dueño del animal que lo mordió.

“Me estoy haciendo cargo de todos los medicamentos porque el dueño del perro jamás se contactó conmigo para preguntarme cómo estaba ni fue a verme al hospital. Pensé que el perro me comía la mano. No quería hacer la nota porque me da mucha vergüenza, pero en realidad no quiero que a otras personas, les pase lo mismo que a mí”, indicó Gandolfi.

También habló el propietario del perro que atacó

Alexis Arizmendi

Alexis Arizmendi, dueño del perro que mordió a Cristian Gandolfi, tuvo su derecho a réplica.

Dijo que, mientras encerraba a sus mascotas, Cristian se fue del lugar y, al no conocerlo, no sabía cómo ubicarlo.

“A este muchacho no lo conocía hasta que ayer que vi la nota en El Diario. Nunca saco al perro; salí porque le estaba regalando un cachorro a una persona y los perros de esta persona se cruzan y se empiezan a pelear con el mío. Intentamos separarlos, él puso la mano y mi perro lo mordió. Intenté abrirle la boca para que lo soltara hasta que logramos separarlos. Cuando salí ya no estaba este muchacho, aunque sí su perro y como no sabía quién era ya que nunca lo había visto, no pude comunicarme para ver cómo estaba”, manifestó.

“Ahora no lo dejaré salir para nada y a este muchacho le digo que venga a hablar conmigo, que si no me comuniqué antes con él, era porque no sabía quién era”, expresó Arizmendi.

Fuente: El Diario de Pringles