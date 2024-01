Se realizó un “cacerolazo cultural” en la plaza Rivadavia contra reformas de Milei

Un “cacerolazo cultural” se realizó la tarde de este jueves en la plaza Rivadavia como protesta contra las reformas del gobierno de Javier Milei que afecta actividades y organizaciones culturales de todo el país.

“Somos un grupo de personas autoconvocadas lamentablemente reunidas por el espanto y la preocupación que nos genera el DNU y la posibilidad de la ley ómnibus. Es la tercera asamblea general del grupo y luego se hace una intervención artística de trabajadores de la cultura”, dijo Guillermina Larrea, trabajadora del Instituto Avanza.

La iniciativa se lleva adelante también en otras partes del país, con la intención de hacer presión para que no se implementen los cambios propuestos.

“En general, me parece que los recortes no deberían suceder, por lo menos no para para los sectores menos pudientes. El sector cultural, por ejemplo, va a estar afectado el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, van a desaparecer”, expresó Larrea en el programa Nunca es Tarde.

Larrea destacó que trabajar en el sector cultural “es remar en dulce de leche con dos palitos helado. Es un acto de creatividad constante. Ponerte creativo para que tu obra de arte tenga que adaptarse al nivel de lo que es un producto vendible en este mercado actualmente”.