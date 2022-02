Inscriben para la primera diplomatura de la Escuela de Educación Profesional de la UNS

El Departamento de Ingeniería de la UNS tiene abiertas las inscripciones para una nueva cohorte de la Diplomatura en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, integrada ahora a la Escuela Universitaria de Educación Profesional creada en agosto de 2021.

Se trata de una propuesta gratuita, pero sujeta a cupos.

Podrán inscribirse personas con estudios secundarios completos o incompletos. El comienzo del trámite es virtual. Más tarde incluirá una entrevista y una evaluación por parte de un Consejo Asesor, encargado de dictaminar la admisión en cada caso. Posteriormente, las y los aspirantes deberán rendir una prueba de nivelación de conocimientos básicos en matemática, física, estadística e informática.

Se prevé que el cursado, en modalidad híbrida, comience el viernes 4 de marzo, a las 19. Según lo permita la situación sanitaria, el primer encuentro será presencial (en la sala de conferencias del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, en el primer piso del edificio de avenida Alem 1253) o virtual.

La Diplomatura buscará propiciar capacidades de análisis, formulación e implementación de mejoras en una organización y su cadena de abastecimiento, integrar equipos de administración de recursos de una empresa y participar en procesos de utilización de metodologías de optimización y diseño de sistemas logísticos.

Por otra parte, la implementación de la Diplomatura busca brindar una opción formativa a personas que no la encuentren al no contar con el ciclo medio finalizado, no acceden al mundo laboral por carecer de formación específica, o han ingresado recientemente al mundo laboral y requieren de capacitación para mejorar su desempeño.

El plan de estudios

Las clases serán de cuatro horas cada una, y se distribuirán en dos días por semana: los viernes de 19 a 23 y los sábados, entre las 9 y las 13. El total sumará 248 horas, a lo que se agregarán dos talleres de competencias comunicativas.

El desarrollo abarcará materias como “Introducción a la Logística”, “Planificación del Manejo de Materiales y la Cadena de Suministro”, “Formulación y Evaluación de Proyectos” y “Gestión del transporte, administración de la flota y determinación de rutas”. A ellas se agregarán, entre otras, “Logística internacional”, “Sistemas de Información”, “Seguridad, Higiene y Medio Ambiente”, “Recursos Humanos: Selección y Capacitación del Personal”.

Más información puede recabarse en contacto con la casilla de correo electrónico [email protected].