Tensión por una medianera: “Voy a matar a mi vecina”, advirtió un hombre de 90 años

Julián tiene 90 años, vive en Baigorria al 1600 y en las últimas horas el conflicto que mantiene con su vecina escaló violentamente, tomando incluso aristas delicadas que motivaron la intervención de la Policía, que allanó su casa y secuestró un arma con la cual amenazó a la mujer, aspecto que el propio anciano negó.

Esta mañana, el hombre de avanzada edad conversó con LA BRÚJULA 24 y se defendió de las acusaciones: “Mañana tengo que ir a la comisaría porque mi vecina me rompió la medianera, nunca la pagó. El hijo de esta mujer me destruyó un vidrio y escribió ‘viejo puto’ con aerosol”.

“Mi vecina me rompió la medianera, nunca la pagó, me puso clavos y tejidos. La Policía me pidió que vaya a denunciar. Las canaletas de mi casa están llenas de porquerías por culpa de los árboles de ella y sus macetas llenan de humedad mis paredes. Hasta tengo tapado el desagüe del baño por su culpa”, indicó Julián, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Su bronca lo llevó a vociferar una frase desafortunada: “A la Policía le dije que en cualquier momento la voy a limpiar porque nunca la molesté. Es una mujer que dice ser educada y hace las cosas de prepo. Es un conflicto que viene desde hace varios años”.

“No fui con el arma a amenazarla, no entiendo por qué se enoja si ella es la culpable. Le ofrecí a los efectivos que se suban al techo y miren el patio de esta mujer que me rompe todas las paredes, además de llenarme mi casa de agua por tener tapado el desagüe. Solo le advertí que íbamos a terminar mal y eso va a terminar pasando”, recalcó, indignado.

Por último, el anciano confirmó que su vecina “se llama Susana y su hijo es tan maleducado como ella. Nunca en mi vida la molesté, soy el vecino más antiguo de la cuadra, que tenga cuidado conmigo porque no hay que ser maleducado y respetar a la gente. Jamás tuve una pelea con una persona”.