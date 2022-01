Sin códigos: se despertó porque su vecino se puso a picar la pared a las 6

Tamar no tuvo el más de los reparadores descansos, luego de que imprevistamente, un ruido ensordecedor se apoderara de su habitación, cuando aún los primeros rayos de sol no asomaban por el horizonte.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la joven que vive en la esquina de Gorriti y Almafuerte relató: “Me despertó el sonido que venía de la casa de mi vecino. Minutos antes de las 6 empezaron a picar la pared que da a mi cama”.

Supongo que comenzaron tan temprano para evitar el calor. Despertarse así no está bueno. Uno se termina levantando molesto y enojado, justifico que estén trabajando, pero quizás deberían ponerse en el lugar del otro”, reveló, en el programa “Bahía Hoy”.

6Am y tu vecino comienza a picar la pared y aún sigue. Todo el barrio en silencio y el sonido se potencia. Me puedo quejar con alguien o dejo q me siga despertando 😤?#vecinosmolestos @SassoGerman @canoaltos @MunicipioBahia — Tamar Araya (@TamarArayaR) January 28, 2022

Consultada respecto a quién reside allí, aclaró que “es una casa particular que empezó con reformas desde hace tiempo. Cuando me fui a las 8:30 seguía el mismo ruido. Mientras mañana no vuelvan a hacer lo mismo, me conformo”.

“Al vecino me lo crucé cuando me iba de casa, nos saludamos. Le comenté ‘arrancamos tempranito’ pero quedó ahí, no está en mi intención discutir o pelear. Hay horarios establecidos para este tipo de ruidos, pero esta vez no se respetó”, concluyó Tamar.