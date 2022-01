“Es necesario tomar medidas para que esto no vuelva a pasar”

La abogada María Laura Bentivegna, que representa a la familia de Aldana Frers, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

La profesional se refirió a lo ocurrido en las últimas horas cuando Aldana, la hija de Gastón Frers, el hombre que hirió de varios tiros a Federico Carreño –expareja de la joven-, denunció la violación de la restricción de acercamiento que le impide a su ex novio acercarse a ella y a su domicilio –ver video-.

“Violar esa orden es una desobediencia al juez que la dictó. No es un delito muy grave, pero es claramente necesario que se forme una medida judicial para que eso no vuelva a ocurrir. Evidentemente no entendió –por Carreño– los alcances de la restricción que le impuso el juez”, expuso.

Y agregó: “Es una causa paralela a la que ya tiene en trámite, un delito que se cometió de manera flagrante porque la policía llegó y él estaba ahí. El personal entendió que era un encuentro aleatorio, pero la realidad es que él volvió al mismo lugar. Las chicas me cuentan que las intimidó con la mirada, se subió al vehículo, dio la vuelta a la manzana y volvió al mismo lugar”.

“Por más que el primer encuentro haya sido algo aleatorio, la persona tiene que procurar estar lejos de la víctima e irse del lugar”, apuntó Bentvegna. Y además describió el estado actual de Aldana: “Está todavía muy afectada por la situación, ayer volvió a tener una crisis de nervios. No está aún en condiciones de volver a trabajar, desde la empresa la siguen asistiendo para determinar qué es lo mejor para ella”.